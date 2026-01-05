Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
20.40

tuja nogometna prvenstva Premier League angleško prvenstvo Manchester City Joško Gvardiol

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 20.40

Joško Gvardiol si je zlomil golenico in mora pod nož

Joško Gvardiol | Joško Gvardiol si je zlomil golenico. | Foto Reuters

Joško Gvardiol si je zlomil golenico.

Foto: Reuters

Angleški prvoligaš Manchester City je potrdil, da se je hrvaški reprezentant Joško Gvardiol težje poškodoval na nedeljski prvenstveni tekmi proti Chelseaju. Tega je moral predčasno zapustiti zaradi zloma golenice na desni nogi.

Pri Manchester Cityju so dodali, da bo Joško Gvardiol še ta teden moral na operacijo. "Spremljali bomo zdravstveno stanje Gvardiola, ocenili poln obseg poškodbe in se odločili o načinu rehabilitacije," so zapisali pri sinjemodrih.

Angleški mediji so že začeli namigovati, da je City začel iskanje igralca, ki bi že pozimi zapolnil vrzel ob Gvardiolovi odsotnosti, kar kaže, da Hrvata čaka daljše okrevanje. To je nekaj skrbi vneslo tudi v tabor hrvaške reprezentance, ki jo poleti čaka nastop na svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi.

tuja nogometna prvenstva Premier League angleško prvenstvo Manchester City Joško Gvardiol
