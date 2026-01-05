V Manchestru počilo: Benjamin Šeško ostal brez trenerja

Remi z Leedsom je sodu očitno izbil dno; Benjamin Šeško je pri Manchester Unitedu ostal brez trenerja. Ruben Amorim se poslavlja.

Odločitev, da na trenerskem stolčku velikana z Old Trafforda pride do spremembe, je padla v ponedeljkovem jutru. Ruben Amorim je dirigentsko palico rdečih vragov prevzel novembra 2024, pred tem je uspešno vodil lizbonski Sporting. V Manchestru je nasledil nizozemskega stratega Erika ten Haga.

Amorim je United vodil na 63 uradnih tekmah, vknjižil je 25 zmag, 15 remijev in 13 porazov. Po skromni prvi sezoni, v kateri je Manchester v angleškem prvenstvu zasedel šele 15. mesto, je navijačem obljubil, da znova prihajajo lepši časi. Da se bodo rdeči vragi vrnili tja, kjer so nekoč že bili – v sam vrh svetovnega klubskega nogometa. Očitno bodo pot do tja iskali pod taktirko drugega trenerja.

Tudi v letošnji sezoni so bili Benjamin Šeško in druščina zaenkrat daleč od želene podobe. Po praznični decembrski zmagi nad Newcastlom sta sledila dva zaporedna remija; prvi proti Wolverhamptonu, najslabši ekipi lige, drugi proti Leedsu, novincu med angleško elito.