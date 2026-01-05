Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
11.28

Osveženo pred

2 minuti

Premier League Benjamin Šeško angleško prvenstvo Ruben Amorim Manchester United

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 11.28

2 minuti

Ruben Amorim odhaja

V Manchestru počilo: Benjamin Šeško ostal brez trenerja

Avtor:
Ž. L.

Ruben Amorim, Benjamin Šeško (Manchester United) | Ruben Amorim ni več trener Manchester Uniteda. | Foto Gulliverimage

Ruben Amorim ni več trener Manchester Uniteda.

Foto: Gulliverimage

Remi z Leedsom je sodu očitno izbil dno; Benjamin Šeško je pri Manchester Unitedu ostal brez trenerja. Ruben Amorim se poslavlja.

Guardiola
Sportal Kakšni drami! City in Liverpool v zadnjih sekundah ob zmago.

Odločitev, da na trenerskem stolčku velikana z Old Trafforda pride do spremembe, je padla v ponedeljkovem jutru. Ruben Amorim je dirigentsko palico rdečih vragov prevzel novembra 2024, pred tem je uspešno vodil lizbonski Sporting. V Manchestru je nasledil nizozemskega stratega Erika ten Haga.

Amorim je United vodil na 63 uradnih tekmah, vknjižil je 25 zmag, 15 remijev in 13 porazov. Po skromni prvi sezoni, v kateri je Manchester v angleškem prvenstvu zasedel šele 15. mesto, je navijačem obljubil, da znova prihajajo lepši časi. Da se bodo rdeči vragi vrnili tja, kjer so nekoč že bili – v sam vrh svetovnega klubskega nogometa. Očitno bodo pot do tja iskali pod taktirko drugega trenerja.

Tudi v letošnji sezoni so bili Benjamin Šeško in druščina zaenkrat daleč od želene podobe. Po praznični decembrski zmagi nad Newcastlom sta sledila dva zaporedna remija; prvi proti Wolverhamptonu, najslabši ekipi lige, drugi proti Leedsu, novincu med angleško elito.

Leeds United : Manchester United, Benjamin Šeško
Sportal Hud udarec za Šeška, Bijol spregovoril o soočenju s Slovencem

Premier League Benjamin Šeško Benjamin Šeško angleško prvenstvo Ruben Amorim Manchester United
