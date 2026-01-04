Zgodovinski obračun Slovencev na Elland Roadu se je končal z neodločenim rezultatom. Jaka Bijol (Leeds) in Benjamin Šeško (Manchester United) sta tekmo odigrala od prve do zadnje minute, kljub delitvi točk pa je lahko z nedeljskim popoldnevom precej bolj zadovoljen branilec. Komandant domače obrambe je odigral dobro partijo, medtem pa strelska suša Radečana v napadu rdečih vragov še vedno traja. Kritike na račun Šeška so vse ostrejše.

Benjamin Šeško je bil po Sofascoru, bibliji nogometnih številk in statistike, najslabše ocenjeni posameznik v udarni enajsterici Manchester Uniteda. Jaka Bijol je bil na drugi strani med tistimi, ki so pri Leedsu najbolj odstopali v pozitivno smer, višjo oceno od Vuzeničana si je prislužil zgolj strelec prvega zadetka na tekmi Brenden Aaronson.

Statistika lahko pogosto zavaja, pogosto ne razkriva (celotne) resnice, a v tem primeru je težko oporekati trditvi, da je Bijol na zgodovinskem obračunu za slovenski nogomet odigral precej boljšo partijo kot Šeško. Robustni branilec je predvsem v prvem polčasu kot zmagovalec izšel tudi iz nekaj neposrednih soočenj z reprezentančnim kolegom, visokorasli napadalec pa se je vnovič mučil v iskanju pravih rešitev in pravih zaključkov, s katerimi bi prekinil strelsko sušo, ki traja že vse od začetka oktobra.

Če je imel Šeško na prejšnjih tekmah tudi nekaj smole in mu je veselje preprečeval tudi okvir nasprotnikovih vrat, tokrat podobnih priložnosti zanj ni bilo. Še najbližje zadetku je prišel ob izteku 74. minute, ko ga je pred vrati našel Joshua Zirkzee, a je strel Slovenca zletel mimo bližnje vratnice.

Jaka Bijol in soigralci so se znova izkazali za velik izziv. Foto: Reuters

Daleč od številk pol cenejšega napadalca

Rdeči vragi so tako po praznični zmagi nad Newcastlom še drugič zapored ostali brez zmage. Čeprav se jim je ob morebitni zmagi nad Wolverhamptonom, najslabšo ekipo lige, obetal skok na četrto mesto, bi lahko ob koncu 20. kroga znova zdrsnili na šesto mesto angleškega prvenstva.

Navijači so, razumljivo, vnovič razočarani in jezni, številni pa s prstom kažejo na Benjamina Šeška, njegove predstave in obdobje treh mesecev, v katerih ni našel poti do nasprotnikove mreže. Na račun 22-letnega Slovenca se je po tekmi z Leedsom vsul nov plaz kritik. Da je vse bolj očitno, da je bil Šeškov nakup potrata denarja in prostora, trdijo najostrejši komentarji na družbenih omrežjih.

Benjamin Šeško has nearly less shots on target than Igor Thiago has goals in the Premier League this season 😐 pic.twitter.com/qUDcULajoh — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) January 4, 2026

Pri slovitem televizijskem programu CBS Sports Golazo so številke Šeška primerjali s tistimi, ki jih v tej sezoni beleži napadalec Brentforda Igor Thiago. Štiriindvajsetletnega Brazilca, za katerega je angleški klub lansko poletje odštel 33 milijonov evrov, se je nedavno povezovalo tudi z Unitedom.

Omenjeni kanal je izpostavil dejstvo, da je Šeško na 17 tekmah v premier ligi proti nasprotnikovim vratom sprožil 12 strelov, Igor Thiago pa je na 19 tekmah vknjižil že 11 zadetkov.

Kaj na trenutno formo Slovenca poreče Ruben Amorim? "Poskušamo mu pomagati, da bi prišel do zadetkov. Počne stvari, ki jih mora, bo pa moral izboljšati svoj zadnji dotik, svoj zaključek. Sicer počne dobre stvari," ostaja pozitiven strateg Uniteda.

Leeds je šel po zmago

Na drugi strani Jaka Bijol vse od spremembe igralnega sistema Daniela Farkeja blesti v osrčju obrambe Leedsa. Z njim blesti tudi ekipa, ki je neporažena na zadnjih sedmih tekmah. V nedeljskem popoldnevu so si gostitelji sicer odkrito želeli zmago.

Leeds United je neporažen na zadnjih sedmih tekmah v angleškem prvenstvu. Foto: Gulliverimage

"V garderobi smo bili kar malo razočarani. Želeli smo zmagati in imeli smo občutek, da nam lahko uspe. Na to kažejo tudi menjave, ki jih je opravil trener. Šli smo na vse tri točke, a tokrat nismo pokazali vsega, kar znamo. Nekaj nam je manjkalo v primerjavi s prejšnjimi tekmami," je za kamero slovenske Arene Sport povedal Bijol.

Priznal je, da je soočenje s Šeškom nekaj posebnega. "Zame je bilo prvič, da sem se boril proti soigralcu iz reprezentance in prijatelju. Celo tekmo sva večkrat igrala ena na ena! Malo drugačni občutki, oba pa sva želela pokazati, kaj zmoreva," pravi tokratni zmagovalec slovenskega dvoboja na angleških zelenicah.