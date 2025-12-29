Najdražji slovenski nogometaš Benjamin Šeško se na Otoku sooča s pritiskom, s kakršnim še ni imel opravka. Kot eden osrednjih junakov poletnega prestopnega roka, za katerega je Manchester United odštel Leipzigu več kot 80 milijonov evrov, se nahaja pod stalnim drobnogledom otoške javnosti. Ker je njegovih zadetkov manj od pričakovanih, do zdaj je 22-letni Posavec dosegel dva, je temu primerno višji tudi medijski pritisk. V zaključku koledarskega leta 2025 tako v Angliji odmevajo tudi besede Ria Ferdinanda, ki ostaja prepričan, da Slovenec predstavlja dodano vrednost ekipi. Bi pa Šešku prišlo še kako prav nekaj, kar bi prebudilo celotno ekipo …

O tem, kako je vse prej kot enostavno biti prvi napadalec enega najbolj priljubljenih nogometnih klubov na svetu, lahko veliko pove Benjamin Šeško. Pri 22 letih je ustvaril prestop kariere, se preselil v Manchester, kjer pa se je moral hitro privaditi surovosti angleškega okolja, v katerem vlada ogromen pritisk. Prek medijev in navijačev ga nogometaši še kako čutijo. Mladi Slovenec, ki je v 15 nastopih v krstni otoški sezoni za zdaj pristavil "le" dva zadetka in podajo, je v tem primeru dolžnik. Javnost je prepričana, da bi moral United s prihodom tako dragega napadalca računati na večje število zadetkov.

Benjamin Šeško je na zadnji tekmi proti Newcastlu odigral 60 minut. Zapravil je dve priložnosti, pri drugi je zatresel okvir vrat. Foto: Reuters

Mora prejeti le dovolj uporabnih podaj

Rio Ferdinand verjame, da lahko Benjamin Šeško v nadaljevanju sezone zasije pri Unitedu v polni luči. Foto: Reuters Na Otoku tako vladajo deljena mnenja o tem, zakaj ni Radečan do zdaj dosegel več od dveh zadetkov. V določenih primerih si je bil za to kriv sam, saj je zapravil nekaj zelo zrelih priložnosti, po drugi strani pa je pri nekaterih navijačih zaslediti teorijo, kako je Šeško žrtev napačnega sistema Uniteda, ki mu ne zagotavlja dovolj uporabnih žog, s katerimi bi lahko bil še bolj nevaren za vrata tekmecev. Pri tem se mnogi spominjajo tudi usode Danca Rasmusa Hojlunda, ki je ob prihodu na Old Trafford izžareval podobno energijo kot Šeško, nato pa pokazal bistveno manj od pričakovanj in to poletje zapustil Manchester skozi stranska vrata, nato pa se v novem okolju, preselil se je v Neapelj, strelsko in igralsko preporodil.

O tem, da velja glede Šeška ostati potrpežljiv in ga ne zasipavati s kritikami, je po zadnji zmagi nad Newcastlom (1:0) spregovoril Rio Ferdinand. Podal je podporo Šešku in dal vedeti, kaj bi potreboval, da bi lahko United končno spoznal, česa vsega je zmožen mladi Slovenec, ki je pri Leipzigu navduševal z izjemnimi zadetki. "Potrebuje le enega tistih "srečnih" zadetkov, ko nogometaša zadene žoga v golen in se nato odbije v gol. Tako bi ekipa dobila malce zagona," je prepričan nekdanji kapetan rdečih vragov, da bi takšni "srečni", nič kaj atraktivni zadetki, ki pa še kako štejejo, zelo pomagali Šešku. "Potem bi bil na dobri poti. Nekaj je v njem. Fizično gledano ni lahko igrati proti njemu. Moral bo prejeti le dovolj uporabnih žog. Glede njega ne bi nikakor obupal, kje pa. Ima še ogromno za ponuditi Unitedu," legendarni angleški nogometaš, v zadnjem obdobju pa strokovni komentator, verjame v lepšo prihodnost Šeška na Old Traffordu.

Priložnost za skok na lestvici

Da pa bi se lahko to zgodilo, bi Posavec potreboval več uporabnih podaj, s pomočjo katerih bi lahko na Otoku izkoriščal svoje prednosti. Za začetek pa bo potreboval katerega izmed ''srečnih'' zadetkov. Izjemna priložnost se ponuja že v torek, ko bo Šeško z Unitedom gostil zadnjeuvrščeni Wolverhampton. Nekdanji klub Matheusa Cunhe ima opravka s katastrofalno sezono, v 18 krogih je osvojil zgolj dve točki in je zasidran na zadnjem mestu. Ima tudi najslabšo obrambo v ligi, kar ponuja Unitedu priložnost, da bi si z novo zmago utrdili samozavest in se hkrati na lestvici še približali mestom, ki vodijo v ligo prvakov.

Benjamin Šeško je v tej sezoni prispeval dva zadetka. Foto: Guliverimage

Ker se bo United v naslednjih krogih pomeril s tekmeci s spodnjega dela lestvice, po Wolverhamptonu bo iskal pot do novih točk proti Bijolovem Leeds Unitedu in pa trenutno predzadnjeuvrščenem Burnleyju, bi lahko dvoboji okrog novega leta v primeru nadaljevanja zmagovalnega niza približali Amorimove izbrance vrhu lestvice. Pred Šeškom je tako lepa priložnost, da ob odsotnosti številnih soigralcev, ki manjkajo zaradi poškodb oziroma sodelovanja na afriškem pokalu narodov, zasije v polni luči in dokaže, zakaj je United to poletje segel zanj tako globoko v žep.