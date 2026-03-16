Umetna inteligenca ne bo nadomestila voditeljev. Jih pa bo postavila na preizkus.

V današnjih nepredvidljivih časih – v svetu zaradi geopolitičnih napetosti ter hitrih podnebnih in tehnoloških sprememb spremljamo stanje nekakšne "polikrize" – je vodenje ena ključnih sposobnosti . "Voditelji se vsak dan srečujemo z odločitvami v nestabilnem okolju in z nepopolnimi informacijami, zato moramo znati hitro analizirati razmere, prevzeti odgovornost in jasno komunicirati smer. Dober vodja danes ni tisti, ki ima vse odgovore, ampak tisti, ki zna ustvariti stabilnost, povezati ljudi in organizacijo voditi skozi spremembe," poudarja Katja Kraškovic, dekanja in predsednica uprave GEA Collegea.

Malo za šalo, malo zares: ali lahko umetna inteligenca nadomesti dobrega voditelja?

Umetna inteligenca lahko pomaga pri analizah in pregledu stanja, pomaga, da smo hitrejši in učinkovitejši, ne more pa nadomestiti kritične presoje, znanja, izkušenj in intuicije, ki so ključni za sprejemanje dobrih odločitev. Vodenje še posebej v današnjem času temelji na zaupanju, vrednotah, kritični presoji in sposobnosti navdihovanja ljudi – to pa ostaja izrazito človeška kompetenca.

Foto: GEA College

Tudi poslovni svet pretresajo spremembe; kako vidite današnje razmere – ali še vedno prevladuje osredotočenost na maksimizacijo dobička ali se pomen premika proti širšemu vplivu na družbo in okolje (standardi ESG)?

Dobiček ostaja pomemben, vendar uspešne organizacije danes razmišljajo širše. Vedno več podjetij razume, da dolgoročna uspešnost temelji tudi na odgovornem odnosu do zaposlenih, družbe in okolja. Voditelji prihodnosti morajo znati ustvarjati vrednost na vseh teh ravneh.

Kaj morajo znati sodobni voditelji in kako jim lahko pomaga udeležba na programu?

Danes uspeh zahteva več kot le teorijo – zahteva njeno takojšnjo uporabo v praksi. Prav zato program MBA združuje najboljše iz obeh svetov: poglobljeno znanje in konkretne izkušnje, ki jih lahko takoj prenesete v poslovno okolje. V hitro spreminjajočem se in nepredvidljivem poslovnem svetu zato vse več strokovnjakov izbira študije, ki prinašajo neposredno vrednost za razvoj kariere in vodstvenih kompetenc. Programi MBA na GEA Collegeu v sodelovanju z Univerzo New York v Pragi temeljijo na praksi, coachingu in veščinah, ki so najbolj iskane v sodobnem poslovanju.

Sodobni voditelji morajo znati voditi v svetu, kjer so spremembe stalnica. To pomeni, da morajo združevati strateško razmišljanje, razumevanje tehnologije, sposobnost sodelovanja z raznolikimi ekipami in visoko stopnjo čustvene inteligence. Poleg znanja je danes ključna tudi sposobnost hitrega odločanja v kompleksnih in nepredvidljivih razmerah.

Foto: GEA College Program MBA pri tem igra pomembno vlogo, saj udeležencem omogoča, da stopijo korak nazaj iz vsakodnevnega operativnega dela in razvijejo širši, bolj strateški pogled na poslovanje. Na našem programu MBA na GEA Collegeu, ki ga izvajamo v sodelovanju z University of New York in Prague, udeleženci pridobijo tudi močno mednarodno perspektivo, saj program združuje globalne poslovne prakse z realnimi izzivi podjetij.

Poseben poudarek dajemo praktičnemu učenju, razpravam o realnih poslovnih primerih in razvoju voditeljskih kompetenc. Naš cilj ni le prenašanje znanja, temveč razvoj voditeljev, ki znajo voditi organizacije v času nepredvidljivosti.

31. marca organizira dogodek (MBA Experience Day), ki ponuja priložnost za srečanje z vodstvom programa, povezovanje z udeleženci in oceno, ali njihov MBA ustreza vašim kariernim ciljem.



Število mest je omejeno, zato je obvezna registracija na Gea Collegeorganizira dogodek (MBA Experience Day), ki ponuja priložnost za srečanje z vodstvom programa, povezovanje z udeleženci in oceno, ali njihov MBA ustreza vašim kariernim ciljem.Število mest je omejeno, zato je obvezna registracija na naslednjem obrazcu.

Katere bistvene spremembe so se zgodile v programu MBA v zadnjih 35 letih?

V zadnjih 35 letih so se programi MBA močno razvili, predvsem zaradi globalizacije, digitalizacije in hitro spreminjajočega se poslovnega okolja. Lahko rečemo, da se je MBA iz tradicionalnega poslovnega študija razvil v celovit program razvoja voditeljev, ki združuje poslovno znanje, praktične izkušnje, globalno perspektivo in razumevanje sodobnih izzivov poslovnega sveta.

Foto: GEA College Na primer program MBA, ki ga izvajamo na GEA Collegeu v sodelovanju z UNYP, poudarja tudi mentorstvo, coaching in digitalni marketing. Želimo si, da predavatelji ne bi bili le vir znanja in praktičnih nasvetov, temveč tudi mentorji in pomočniki študentom pri razvoju in iskanju rešitev za različne razmere. Zanimanje za MBA se danes znova povečuje in čeprav ni toliko študentov kot v rekordnih letih, pa majhne skupine omogočajo predavateljem, da se vsakemu posamezniku posvetijo osebno in temeljito.

Novost, ki smo jo pri študiju MBA uvedli pred kratkim, je možnost pridobivanja mikrodokazil, ki jih od leta 2023 spodbuja Evropska unija za povečanje prilagodljivosti na trgu dela. To je idealno, kadar podjetja nočejo čakati od enega do dveh let, da kandidati končajo celoten program MBA, ampak jih zanima le eno ali dve področji, kjer jim primanjkuje znanja.

V prihodnosti, poleg razvoja mikrodokazil, se skupaj z UNYP pripravljamo tudi na večjo vključenost umetne inteligence v poučevanje. Skupaj z razširjeno in virtualno resničnostjo bi morala učiteljem pomagati še izboljšati izkušnjo učencev.

Kakšne spremembe lahko pričakuje kandidat po koncu MBA?

MBA pogosto prinese pomembne karierne premike, vendar sprememba kariere ni nujno edini rezultat programa. Diplomanti po koncu praviloma pridobijo več samozavesti, širše poslovno razumevanje in bolj razvite voditeljske kompetence. Zato se številni odločijo za nove izzive – nekateri ustanovijo lastno podjetje, drugi prevzamejo vodstvene funkcije ali napredujejo znotraj organizacij, v katerih že delujejo.

Poleg kariernega razvoja MBA prinaša tudi osebno rast. Kandidati razvijejo strateški način razmišljanja, izboljšajo sposobnost odločanja v kompleksnih položajih in vzpostavijo močno profesionalno mrežo. Prav ta kombinacija znanja, samozavesti in povezav jim omogoča, da po koncu programa MBA pogosteje prevzemajo pobudo, ustvarjajo nove priložnosti in aktivneje oblikujejo svojo karierno pot.

Zelo pomembno za vse diplomante je mreženje tudi po koncu študija. Prav zato na University of New York načrtujejo nadaljnji razvoj kluba diplomantov MBA z vsega sveta, ki ga bodo lansirali sredi leta 2026 in bo na voljo tudi našim študentom. Gre za globalni projekt, ki bo omogočil še boljše mreženje in organizacijo dogodkov, vključno s praktičnimi delavnicami ali predavanji različnih vabljenih govorcev.

Ali so voditelji danes postali tudi "psihologi" svojih ekip? Kje potegniti mejo med profesionalno podporo in osebnim vpletanjem v življenja zaposlenih?

V sodobnem poslovnem okolju voditelji res potrebujejo bistveno več razumevanja za ljudi kot nekoč. Organizacije so danes bolj kompleksne, ekipe pogosto delujejo v mednarodnem in digitalnem okolju, zato so empatija, sposobnost poslušanja in razumevanje motivacije zaposlenih izjemno pomembni. V tem smislu voditelji deloma prevzemajo tudi vlogo nekoga, ki zna prepoznati potrebe svoje ekipe in ustvariti okolje zaupanja. Ni namen, da voditelji postanejo psihologi, temveč da razvijejo zrel in odgovoren način vodenja ljudi v kompleksnem poslovnem okolju.

Foto: GEA College Če pogledamo v "stekleno kroglo": kakšni bodo voditelji jutrišnjega sveta? Katera njihova znanja in kompetence bodo v ospredju?

Menim, da bodo morali voditelji vedno ostati prilagodljivi – tako glede na razmere kot na področje, ki ga vodijo. To je ena temeljnih lastnosti dobrega voditeljstva, ki se ne bo spremenila. Res je, da se bodo skozi čas spreminjale kompetence, ki jih morajo voditelji obvladati, vendar ostaja bistveno, da znajo voditi z zgledom in imajo razvito razumevanje za ljudi.

Vse pomembnejša postaja tudi sposobnost povezovanja različnih ljudi in znanj, saj danes vse pogosteje delujemo v mednarodnih, interdisciplinarnih in virtualnih ekipah. Voditelji prihodnosti bodo morali znati graditi zaupanje, spodbujati inovativnost in ustvarjati organizacije, ki so odporne na hitre spremembe v okolju.

Prav na te izzive odgovarja tudi naš program MBA na GEA Collegeu. Program poleg poslovnega znanja sistematično razvija voditeljske kompetence, kritično razmišljanje, razumevanje sodobnih tehnologij in sposobnost sprejemanja odločitev v kompleksnem poslovnem okolju. Naš cilj je oblikovati voditelje, ki ne bodo le sledili spremembam, temveč jih bodo znali tudi soustvarjati.

Foto: GEA College