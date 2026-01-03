Arsenal od pekla do raja, padel tudi Bournemouth. Bijol v nedeljo proti Šešku.

20. krog angleške premier lige bo prvič v zgodovini postregel s "slovenskim" obračunom, saj se bosta v nedeljo v času kosila na Elland Roadu pomerila Leeds United Jake Bijola in Manchester United Benjamina Šeška. Rdeči vragi so do zdaj zbrali devet točk več od tokratnega nasprotnika, a se je Leeds v zadnjem času na čelu z Bijolom precej dvignil v formi, tako da Šeška in soigralce čaka vse prej kot lahko delo. Vodilni Arsenal je v gosteh s 3:2 premagal Bournemouth in poglobil njegovo krizo. V pozornosti bo tudi nedeljski derbi med Manchester Cityjem in Chelseajem, ki se je med tednom poslovil od trenerja Enza Maresce. Aston Villa je v sobotni uverturi ugnala Nottingham Forest in se začasno povzpela na drugo mesto, zadnjeuvrščeni Wolverhampton pa je dočakal prvo zmago v tej sezoni. Doma je kar s 3:0 nadigral West Ham.

Nogometaši Arsenala, vodilne ekipe angleškega prvenstva, so preživeli še eno neugodno gostovanje. V Bournemouthu so v 20. krogu domačo ekipo premagali s 3:2 in prednost pred najbližjim zasledovalcem, to bo vsaj en dan Aston Villa, povečali na šest točk.

Za Arsenal se tekma ni začela po željah. V deseti minuti so gostitelji povedli, potem ko je veliko napako storil Gabriel Magalhaes. Brazilski branilec je žogo dobesedno podal na pladenj rojaku Evanilsonu, ki mu je ni bilo težko poslati v mrežo.

A Magalhaes ni potreboval veliko časa, da je popravil svojo napako. Šest minut pozneje je izenačil, potem ko je pravo zmedo na desni strani kazenskega prostora s preigravanjem povzročil Noni Madueke, po njegovi podaji je strel Gabriela Martinellija vratar Đorđe Petrović ubranil, Magalhaes pa je odbitek spravil v mrežo.

Ko je Declan Rice z dvema goloma gostujoči ekipi priboril zanesljivo prednost, je kazalo, da je trpljenje topničarjev končano. Toda za nekaj razburljivosti je v 76. minuti z uspešnim strelom od daleč poskrbel Eli Junior Kroupi, a je bil njegov gol premalo za presenečenje.

Aston Villa skočila na drugo mesto

Nogometaši Aston Ville so na prvi tekmi 20. kroga angleškega prvenstva v dvoboju nekdanjih angleških velikanov s 3:1 premagali Nottingham Forest in se po porazu v prejšnjem krogu proti vodilnemu Arsenalu vrnili na zmagoslavna pota. Junak tekme je bil njen kapetan John McGinn, dosegel je dva gola.

Villa, ki se je začasno prebila na drugo mesto prvenstvene razpredelnice, je v prejšnjem krogu po porazu v Londonu proti topničarjem prekinila niz 11 zmag v vseh tekmovanjih. A očitno poraz ni pustil posledic. Gostitelji so se sicer s Forestom mučili vse do sodnikovega podaljška prvega dela, da pa so na odmor odšli s prednostjo, je bil v sodnikovem dodatku zaslužen lep strel Ollieja Watkinsa z roba kazenskega prostora.

Že na začetku drugega dela je McGinn unovčil natančno podajo Mattyja Casha z desne strani in povišal vodstvo. Gostje so prek Morgana Gibbs-Whita v 61. minuti zaostanek znižali, upanje za presenečenje pa jim je razblinila napaka vratarja Johna Victorja, ki je po nepotrebnem zapustil vrata, njegovo nerazumljivo dejanje pa je s svojim drugim golom kaznoval McGinn.

Za Villo je bila to že 11. zaporedna zmaga na domačem igrišču, na zadnjih 28 tekmah je na Villa Parku izgubila le enkrat.

Prvo zmago v sezoni pa so v 20. poskusu zabeležili nogometaši Wolverhamptona, ki jih je očitno opogumila točka z gostovanja pri Manchester Unitedu v prejšnjem krogu. S 3:0 so za šesto točko premagali West Ham, ki je v boju za obstanek doživel nov udarec. Prav tako kot Burnley, ki je z 0:2 izgubil proti Brightonu.

Poseben dan za Šeška in Bijola

Leeds Jake Bijola je neporažen že na zadnjih šestih tekmah v premier ligi, nazadnje je zasedba z Bijolom več kot odlično delo opravila na Anfieldu, kjer je remizirala z Liverpoolom. Zdaj je Leeds že povsem osredotočen na naslednjo nalogo oziroma srečanje z Manchester Unitedom. "Moramo biti osredotočeni nase. Če nam bo to uspelo, mislim, da bo naša predstava dobra in nam bo to na koncu prineslo rezultat. Res se izboljšujemo s tekme v tekmo. Samo nadaljevati moramo z delom in biti vsak krog boljši. Moramo se pripraviti na naslednje srečanje," je pred srečanjem z rdečimi vragi dejal Bijol.

Na drugi strani Benjamin Šeško na nov gol v dresu Uniteda čaka že skoraj tri mesece. Zdaj bo pred njim stal "zid" v obliki Bijola. Manchester United je na zadnjih štirih tekmah v premier ligi zmagal le enkrat, nazadnje pa je z 1:1 remiziral z zadnjim Wolverhamptonom, Šeško pa je na tej tekmi zadel vratnico.

V nedeljo se bo Liverpool pomeril s Fulhamom, krog pa bosta z derbijem sklenila Manchester City in Chelsea.

Chelsea je v tem tednu prekinil sodelovanje s trenerjem Enzem Maresco, ki se ga sicer že nekaj časa omenja kot potencialnega naslednika Pepa Guardiole na klopi Manchester Cityja. Nekateri mediji na Otoku namreč navajajo, da pri Chelseaju verjamejo, da se je Maresca v zadnjih dveh mesecih pogovarjal s Cityjem.

Sinjemodri pa še naprej zanikajo, da bi obstajalo prosto mesto, o katerem bi se bilo treba pogovarjati. Guardiola, ki bo letos praznoval 10. obletnico svojega imenovanja, je ob tem dejal: "Edino, kar lahko rečem je, da Chelsea po mojem izgublja neverjetnega, neverjetnega trenerja, neverjetno osebo. Ampak to je odločitev vodstva Chelseaja, zato nimam kaj povedati," je bil jasen Španec, ki je še povedal, da ga govorice ne zanimajo in je povsem osredotočen na delo s Cityjem, s katerim ga pogodba veže do konca naslednje sezone.

Angleško prvenstvo, 20. krog:

Sobota, 3. januar:

Nedelja, 4. januar:

Lestvica: