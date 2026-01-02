V premier ligi, v kateri klubi ne počivajo niti med novoletnimi prazniki, je nase v četrtek vnovič glasno opozoril Jaka Bijol. Slovenec je z Leedsom gostoval na Anfieldu pri Liverpoolu in se na koncu s svojo ekipo veselil točke. 26-letni branilec si je za svojo predstavo prislužil številne pohvale in se še naprej dviga iz tekme v tekmo.

Jaka Bijol je z Leedsom na novega leta dan gostoval pri Liverpoolu in se odlično zoperstavil favoritom na Anfieldu. Slovenski branilec je z izjemo enega izmed posredovanj na Hugom Ekitikejem v kazenskem prostoru Leedsa na meji prekrška brezhibno opravil svoje delo in si prislužil pohvale tako strokovne nogometne javnosti na Otoku kot navijačev Leeds, ki vse bolj cenijo doprinos Slovenca v klubu, ki je neporažen na zadnjih šestih tekmah.

Centralni branilec je po srečanju tudi spregovoril o dogajanju na igrišču. "Zagotovo je bila to res dobra ekipna predstava," je po koncu tekme v Merseysideu dejal slovenski reprezentant. "Občutek imam, da smo se kot ekipa res dobro povezali in vsi smo dali to odstotkov. Remi je za nas dober rezultat, imeli smo nekaj priložnosti, da bi zadeli, a tudi Liverpool jih je imel, tako da moramo biti zadovoljni s točko. Vsak v naši ekipi si resnično zasluži igrati, vsi dajemo vse od sebe. Res sem zelo ponosen na to ekipo," je dejal Bijol.

Bijol na Otoku vse glasneje opozarja nase. Foto: Guliverimage

Nad predstavo Slovenca so bili navdušeni tudi navijači Leedsa. "Bijol si zasluži mesto v najboljših klubih, kakšen nogometaš," je zapisal eden. "Ni naključje, da smo tako odlični v obrambi odkar je del ekipe tudi Bijol. Res je fantastičen," je dodal drugi. "Struijk in Bijol sta titana. Zaslužita si trofejo za najboljšega igralca tekme." Eden izmed nogometnih komentatorjev BBC-ja Troy Deeney je Bijola ob tem uvrstil tudi v najboljšo enajsterico kroga. "Na Anfieldu bi pričakovali, da bo Liverpool opravil svoje delo, a Leeds leti visoko. Odlično so se branili, Bijol pa je bil neopevani junak obračuna," je zapisal ob obrazložitvi odločitve.

Zdaj Bijola in Leeds v nedeljo v naslednjem krogu angleškega prvenstva čaka srečanje z Manchester Unitedom Benjamina Šeška. "Moramo biti osredotočeni nase. Če nam bo to uspelo, mislim, da bo naša predstava dobra in nam bo to na koncu prineslo rezultat. Res se izboljšujemo iz tekme v tekme. Samo nadaljevati moramo z delom in biti vsak krog boljši. Moramo se pripraviti na naslednje srečanje," je še dodal Bijol.

