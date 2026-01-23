Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Petek,
23. 1. 2026,
5.55

10 ur, 34 minut

Nika Prevc Saporo

Petek, 23. 1. 2026, 5.55

Smučarski skoki, Saporo, kvalifikacije (ž)

Nika Prevc na novi preizkušnji

Š. L.

Nika Prevc | Nika Prevc je z naskokom vodilna skakalka zime. | Foto Filip Barbalić

Nika Prevc je z naskokom vodilna skakalka zime.

Foto: Filip Barbalić

Po tekmah v Džangdžjakovu in Zau so se smučarske skakalke preselile še v japonski Saporo, kjer jih ta konec tedna čakata dve tekmi za svetovni pokal. Že danes bodo na sporedu kvalifikacije, ki se bodo začele ob 8. uri zjutraj po slovenskem času, še pred tem dekleta čaka trening. Slovenijo bo zastopalo pet skakalk.

Nika Prevc je v tej sezoni že 16-krat stala na stopničkah, od tega ima 11 zmag, štiri druga in eno tretje mesto. Svojo zbirko bo skušala še povečati v Saporu, kjer dekleta v soboto in nedeljo čakata še dve tekmi. Prevc ima v skupnem seštevku že 1.596 točk, njena najbližja zasledovalka, Japonka Nozomi Maruyama jih ima 1.238, tretja skupno pa je Lisa Eder (1.057).

Poleg nje bodo danes mesto na tekmi od Slovenk lovile še Nika Vodan, Maja Kovačič, Katra Komar in Taja Terbovšek.

Po dveh tekmah v Saporu v soboto in nedeljo se bo karavana preselila še v Willingen, nato pa skakalke čakajo olimpijske igre.

Saporo, kvalifikacije (Ž):

