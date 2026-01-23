Nika Prevc na novi preizkušnji

Po tekmah v Džangdžjakovu in Zau so se smučarske skakalke preselile še v japonski Saporo, kjer jih ta konec tedna čakata dve tekmi za svetovni pokal. Že danes bodo na sporedu kvalifikacije, ki se bodo začele ob 8. uri zjutraj po slovenskem času, še pred tem dekleta čaka trening. Slovenijo bo zastopalo pet skakalk.

Nika Prevc je v tej sezoni že 16-krat stala na stopničkah, od tega ima 11 zmag, štiri druga in eno tretje mesto. Svojo zbirko bo skušala še povečati v Saporu, kjer dekleta v soboto in nedeljo čakata še dve tekmi. Prevc ima v skupnem seštevku že 1.596 točk, njena najbližja zasledovalka, Japonka Nozomi Maruyama jih ima 1.238, tretja skupno pa je Lisa Eder (1.057).

Poleg nje bodo danes mesto na tekmi od Slovenk lovile še Nika Vodan, Maja Kovačič, Katra Komar in Taja Terbovšek.

Po dveh tekmah v Saporu v soboto in nedeljo se bo karavana preselila še v Willingen, nato pa skakalke čakajo olimpijske igre.

Saporo, kvalifikacije (Ž):

