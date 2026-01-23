... leta 2021 so slovenske smučarske skakalke Ema Klinec, Špela Rogelj, Urša Bogataj in Nika Križnar (1064,8 točke) na domači tekmi svetovnega pokala na Ljubnem ob Savinji spisale zgodovino in osvojile premierno ekipno zmago. Slovenke, vodilne že po polovici tekmovanja 13 reprezentanc, so zmago po finalu slavile z veliko prednostjo 17,9 točke.

... leta 2024 je slovenska alpska smučarka Meta Hrovat je na družbenih omrežjih objavila zapis, s katerim je naznanila zaključek svoje športni poti. "Če ne gre, pač ne butaš z glavo skozi zid, ampak najdeš pot okoli," je 25-letna smučarka zapisala na Instagramu.

Oktobra 2022 je Hrovat nepričakovano naznanila konec tekmovalne poti, nato pa je aprila leta 2023 prekinila športno upokojitev, se vrnila v tekmovalni pogon in znova postala del slovenske ženske reprezentance za svetovni pokal. Po seriji slabših izidov je smuči dokončno postavila v kot.

Zgodilo se je še …

Leta 1939 je pri komaj 35 letih umrl nekdanji reprezentant Avstrije Mattias Sindelar, ki je igral za Hertho in Austrio z Dunaja. Nogometaša, ki je leta 1932 igral v polfinalu svetovnega prvenstva, so skupaj s prijateljico našli mrtvega v stanovanju. Zastrupila naj bi se s plinom, a so mnogi mnenja, da so ju umorili, saj je nogometaš nekaj mesecev pred tem sporočil, da bo zaigral za Nemčijo.

Leta 1981 je Kanadčan Mike Bossy postal šele drugi hokejist v zgodovini lige NHL, ki je dosegel 50 golov na 50 tekmah. Prvi je bil legendarni kanadski as Maurice Richard - The Rocket, v tem elitnem klubu pa so samo še Kanadčana Wayne Gretzky in Mario Lemieux ter Američan Brett Hull.

… leta 1983 se je pri zgolj 26 letih upokojil švedski teniški igralec Björn Borg. V precej kratki karieri je osvojil 62 turnirjev, od tega 11 za grand slam, pet v Wimbledonu in rekordnih šest na OP Francije, od tega štiri zapored. Dobil je 576 dvobojev, izgubil pa jih je le 124.

Leta 1985 je na prijateljski nogometni tekmi proti Finski (3:1) v Alicanteju prvič za špansko reprezentanco nastopil Andoni Zubizarreta. Legendarni vratar je za furijo skupaj nastopil kar 126-krat, kar ga uvršča na prvo mesto lestvice po številu nastopov.

Leta 2000 je na slalomu v Kitzbühelu Matjaž Vrhovnik osvojil 2. mesto. Senzacionalno, s prednostjo 98 stotink, je zmagal Mario Matt. 60. pokal Hahnenkamm se je za Slovence končal odlično. Mitja Valenčič je bil 13., Mitja Kunc 15., Jure Košir 19., Uroš Pavlovčič pa 20.

Leta 2001 je 18-letni posojeni napadalec Jermain Defoe za drugoligaški Bournemouth dosegel gol na deseti tekmi zapored in tako v današnjem angleškem poklicnem nogometu postavil še vedno veljavni rekord. Pred drugo svetovno vojno je boljši rezultat od njega dosegel le Evertonov legendarni napadalec Dixie Dean, ki je v sezoni 1930/31 zatresel mrežo na dvanajstih zaporednih tekmah.

Leta 2003 je irski voznik formule 1 Eddie Irvine sporočil, da bo končal kariero. Na dirkah za svetovno prvenstvo je zmagal štirikrat. Leta 1999 je bil s ferrarijem zelo blizu naslovu svetovnega prvaka.

Leta 2007 je slovenski nogometaš Mirnes Šišič iz grškega drugoligaša Levadiakisa prestopil v prvo ligo k Iraklisu iz Soluna.

Leta 2008 je tekačica na smučeh Petra Majdič po fotofinišu zmagala na šprintu svetovnega pokala v Canmoru v Kanadi. V zadnjih centimetrih je ugnala Astrid Jacobssen.

Leta 2010 je Andrej Šporn na klasičnem smuku v Kitzbühelu zasedel drugo mesto. Za zmagovalcem Didierjem Cuchem je zaostal 28 stotink sekunde.

Leta 2010 je rokometno javnost pretresla novica, da je po daljši bolezni v 32. letu umrl Oleg Veliki, nekdanji reprezentant Ukrajine in pozneje Nemčije, s katero je 2007 osvojil naslov svetovnega prvaka.

Leta 2011 je slovenska smučarska tekačica Petra Majdič je dosegla svojo 23 zmago v svetovnem pokalu. Najboljša je bila v sprintu v klasični tehniki na 1,2 kilometra dolgi progi v estonskem Otepääju. Katja Višnar, druga Slovenka v finalu, je bila šesta.

Leta 2015 je slovenski deskar Žan Košir na svetovnem prvenstvu v avstrijskem Lachtalu pri Kreischbergu osvojil srebrno kolajno v paralelnem veleslalomu. V velikem finalu je Tržičana premagal Rus Andrej Soboljev.

Leta 2016 so se slovenske smučarske skakalke izkazale na tekmi svetovnega pokala v japonskem Zau. Maja Vtič in Ema Klinec sta končali na stopničkah na drugem in tretjem mestu, premagala ju je le Japonka Sara Takanaši.

Leta 2021 je na tekmi svetovnega pokala telemark smučarjev v nemškem Oberjochu slovenski smučar Jure Aleš na paralelnem sprintu zasedel tretje mesto.

Leta 2022 je slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek na tekmi svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu zasedel drugo mesto. Zmago je slavil Nemec Karl Geiger.

Leta 2023 je slovenska reprezentanca na Olimpijskem festivalu evropske mladine (Ofem) 2023 v italijanski Furlaniji Julijski Krajini osvojila prvo kolajno. Smučarska skakalka Nika Prevc je v Planici, kjer so potekale tekme v smučarskih skokih, zmagala s prednostjo 23,3 točke pred Švicarko Sino Arnet in Čehinjo Anežko Indrackovo.

Leta 2024 je slovenski alpski smučar Žan Kranjec na veleslalomu za svetovni pokal v Schladmingu zasedel tretje mesto. Zmagal je Švicar Marco Odermatt pred Avstrijcem Manuelom Fellerjem, Kranjec, ki je bil po prvi vožnji četrti, pa je za zmagovalcem zaostal 29 stotink sekunde.

Leta 2024 je slovenska atletinja Neja Filipič na dvoranskem mitingu v Aarhusu na Danskem v troskoku zasedla tretje mesto, skočila je 13,64 metra. Zmagala je Finka Senni Salminen s 13,87 m, druga je bila Turkinja Tugba Danismaz s 13,78 m.

Rodili so se:

1919 pokojni angleški nogometaš Bob Paisley

1944 pokojni sovjetski košarkar Sergej Belov

1952 nekdanji nizozemski nogometaš Frans Thijssen

1963 nekdanja slovenska alpska smučarka Metka Jerman

1969 nekdanji kanadski hokejist Brendan Shanahan

1970 nekdanji češki hokejist Richard Smehlik

1970 nekdanji slovenski hokejist Dejan Kontrec

1975 nekdanji slovenski atlet Jurij Rovan

1978 nekdanji slovenski hokejist Bine Schmitzberger

1984 nekdanji nizozemski nogometaš Arjen Robben

1985 nekdanji kitajski nogometaš Dong Fangzhuo

1985 nekdanji slovenski nogometaš Rok Božič

1986 nekdanji angleški nogometaš Steven Taylor

1986 nekdanji španski nogometaš Jose Enrique Sanchez

1986 nekdanji španski teniški igralec Pablo Andujar

1990 madžarski nogometaš Roland Varga

1992 švicarska alpska smučarka Joana Hählen

1996 angleški nogometaš Ruben Loftus-Cheek

2001 srbska teniška igralka Olga Danilović

2002 hrvaški nogometaš Joško Gvardiol