Meta Hrovat se je odločila

''Če ne gre, pač ne butaš z glavo skozi zid, ampak najdeš pot okoli,'' je Meta Horvat na socialnem omrežju Instagram začela daljši sestavek, v katerem je pojasnila svojo odločitev, kako se ne bo vrnila med belo karavano. Po vseh težavah in stresnem obdobju, ko se je lani huje poškodovala na turnem smučanju, je v njej vendarle zažarel plamen želje, da bi se aktivno vrnila v alpsko smučanje. A tekme svetovnega pokala so minevale, 25-letne Gorenjke pa ni bilo zraven. Zdaj je potegnila črto in sporočila, da se dokončno poslavlja. Že drugič.