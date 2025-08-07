Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Četrtek,
7. 8. 2025,
13.59

alpsko smučanje Stephanie Venier

Četrtek, 7. 8. 2025, 13.59

7 minut

Konec kariere

Stephanie Venier je postavila smuči v kot

STA

Stephanie Venier | Stephanie Venier se je odločila za konec tekmovalne kariere. | Foto Guliverimage

Stephanie Venier se je odločila za konec tekmovalne kariere.

Foto: Guliverimage

Svetovna prvakinja v superveleslalomu alpskega smučanja Stephanie Venier se je odločila za konec tekmovalne kariere, poroča avstrijska tiskovna agencija APA. Enaintridesetletna Tirolka je danes v alpski koči nad svojim domačim krajem Oberperfuss oznanila smučarsko upokojitev.

Venier je minulo zimo na svetovnem prvenstvu v domačem Saalbach-Hinterglemmu povzročila senzacijo z zlatom v superveleslalomu in bronom v ekipni kombinaciji. Kljub velikemu uspehu pa se ni odločila za nadaljevanje kariere. Venier tako ne bo del avstrijske reprezentance na zimskih olimpijskih igrah v Cortini d'Ampezzo prihodnjega februarja. Razlog so tudi težave z bolečinami v kolenu.

V zadnjem času ji je preprosto primanjkovalo motivacije. "Kdo lahko reče, da boste obupali na vrhuncu?" je Venier dejala na novinarski konferenci.

Z velike scene odhaja kot trikratna zmagovalka tekem svetovnega pokala, vsega skupaj je dvanajstkrat stala na stopničkah za svetovni pokal. Leta 2017 v St. Mortizu je na svetovnem prvenstvu osvojila srebro v smuku, ko je svoj prvi naslov svetovne prvakinje osvojila Ilka Štuhec, tretja pa je bila Američanka Lindsey Vonn.

Venier v njeni kolekciji manjka olimpijska slava. Leta 2018 v Pyeongchangu je zgrešila ciljno črto v smuku med svojim edinim nastopom pod petimi obroči.

Februarja se bodo odločitve o medaljah odvile nedaleč od njene tirolske domovine pod slikovito Tofano v Cortini d'Ampezzo, kjer je leta 2024 dosegla eno od svojih treh zmag v svetovnem pokalu v smuku. Vsega skupaj je v svetovnem pokalu zbrala 169 nastopov.

alpsko smučanje Stephanie Venier
