"Svindala poznam že več kot 20 let. Skupaj sva trenirala v Čilu in Koloradu ter se celo upokojila na isti tekmi. To, da ga imam zdaj ob sebi, ne le kot prijatelja, ampak tudi kot trenerja," je nekaj resnično posebnega," je izjavila najboljša smučarka v hitrih disciplinah v zgodovini.

Vonn se ponaša z 82 zmagami v svetovnem pokalu, 138 stopničkami, štirimi naslovi v skupnem seštevku in 16 globusi v disciplinah. V njeni bleščeči karieri je osvojila tudi tri olimpijske medalje, med katerimi je zlato v smuku v Vancouvru leta 2010, in osem medalj na svetovnem prvenstvu, vključno z dvema zlatima.

Svindal, eden najbolj odlikovanih norveških športnikov, v partnerstvo prinaša 36 zmag v svetovnem pokalu, 80 stopničk, dva naslova v skupnem seštevku in devet globusov v disciplinah. Njegov olimpijski seštevek vključuje štiri medalje, od tega dve zlati, in devet medalj s svetovnih prvenstev, od tega pet zlatih.

Vonn je kot ključno prednost sodelovanja izpostavila Svindalovo tehnično znanje, zlasti glede opreme. "Na svetu je zelo malo ljudi, ki bi jim zaupala, ko gre za linijo, tehniko in opremo. Aksel je zagotovo eden izmed njih," je dejala in še dodala: "Točno ve, kaj je potrebno, da si najboljši med najboljšimi."

Preberite še: