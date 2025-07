Nekdanji francoski alpski smučar in kasneje tudi dolgoletni trener Joel Chenal se je znašel v sodnem postopku, potem ko je proti njemu o spolnem nadlegovanju in napadih pričalo več smučark. Proti Francozu bo stekel tudi sodni proces, trenutno pa je olimpijski prvak do nadaljnjega suspendiran.

V novem spolnem škandalu, ki v teh dneh odmeva v Franciji, se je znašel danes 51-letni Joel Chenal, nekdanji vrhunski alpski smučar in kasneje tudi trener, ki je deloval na različnih ravneh.

Prav z njegovim delovanjem v času trenerske kariere so povezane tudi obtožbe o spolnem nadlegovanju in zlorabi mladoletnic. Začelo se je s pričanjem mlade smučarke v časniku Le Monde, kar je sprožilo pravi plaz obtožb, do zdaj pa naj bi se s svojimi pričevanji oglasilo že dvanajst smučark. Obtožbe, ki bremenijo Chenala, se nanašajo na daljše obdobje med letoma 2005 in 2021. Poleg tega naj bi bila prav vsa dekleta takrat zelo mlada, vsa so bila mladoletna, najmlajše pa naj bi bilo staro le enajst let.

Chenal je bil sicer med trenerji francoske reprezentance med letoma 2013 in 2017, na olimpijskih igrah v Torinu leta 2006 pa je v veleslalomu tudi osvojil srebrno medaljo.

Pošiljal naj bi jim neprimerna sporočila, jih vabil na dom in zahteval objave

Oglasila se je tudi že francoska smučarska zveza, od koder so sporočili, da so zoper Chenala že sprožili disciplinski postopek s takojšnjim začasnim suspenzom. "Zveza se bo v tej zadevi pridružila civilnemu postopku, s čimer potrjuje svojo zavezanost podpori žrtvam, polnemu sodelovanju s pravosodnimi organi in popolni razjasnitvi teh nesprejemljivih dejstev," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Krovna francoska smučarska organizacija je svojo odločitev o disciplinskem postopku in suspenzu sprejela po objavi članka v Le Mondu, ki je vseboval tako dodatne informacije kot tudi identiteto prič.

Chenal naj bi sprva smučarkam obljubil pomoč pri treningih, nato jim naj bi začel pošiljati neprimerna sporočila ter od njih zahteval objave fotografij in jih vabil tudi na dom. Več izmed deklet (danes žensk) naj bi tudi spolno zlorabil. Ena izmed neimenovanih žrtev, ki je bila v času dogodka stara 17 let, je na policiji v Bourg-Saint-Maurice že vložila prijavo zaradi spolnega napada.

Časni Le Monde je že prej poročal, da Chenal zanika obtožbe, je poročal AP News.

