Škandal poletja: kamera na koncertu ujela nezvestega direktorja #video

Koncert skupine Coldplay, ki je v sredo nastopila pri Bostonu, je zahvaljujoč družbenim omrežjem postal dogodek leta. Pa ne zaradi glasbe, ampak zaradi tako imenovane kiss cam, kamere, s katero v občinstvu iščejo zaljubljene pare in jih predvajajo na velikem ekranu, oni pa naj bi se poljubili. V nekem trenutku se je kamera osredotočila na objeta zaljubljenca, ko pa sta ugotovila, da ju kamera snema, sta se odzvala povsem nepričakovano – skrila sta se.

Njun odziv je presenetil tudi pevca skupine Chrisa Martina, ki je v mikrofon pripomnil: "Ali imata afero ali pa sta le zelo sramežljiva." Ves stadion je bruhnil v smeh, posnetek "sramežljivega" para pa je kot požar zakrožil po družabnih omrežjih.

Ni trajalo dolgo, da so spletni detektivi ugotovili, kdo sta akterja. Moški je Andy Byron, direktor podjetja Astronomer, ženska pa Kristin Cabot, kadrovska direktorica v tem istem podjetju.

Andy Byron in Kristin Cabot, direktor in glavna kadrovnica podjetja Astronomer Foto: Astronomer

Podjetje Astronomer je v ključni fazi širitve, njegovo vrednost ocenjujejo na več kot milijardo dolarjev, Byron, poročen oče dveh otrok, pa je cenjeno ime v IT-sektorju v ZDA. Tudi Kristin Cabot je izkušena menedžerka, ki je pred Astronomerjem delala v več priznanih podjetjih, na omrežju LinkedIn pa se je opisala kot "strastna vodja".

Splet je seveda neusmiljen, družbena omrežja so polna memov in šal na njun račun. Mnogi izražajo sočutje Byronovi ženi Megan Kerrigan Byron – ne le, ker je izvedela za moževo nezvestobo, ampak ker se je to zgodilo tako javno. Ona se je na škandal najprej odzvala tako, da si je na Facebooku odstranila možev priimek, pozneje pa je svoj profil izbrisala.

Ali je poročena tudi Kristin Cabot, ni jasno. Znano je, da je bila poročena, a se je leta 2022 ločila, njen trenutni status pa ni znan.

