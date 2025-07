Ameriška TV-mreža CBS je sporočila, da z majem prihodnje leto ukinja svojo legendarno večerno oddajo The Late Show, ki se je leta 1993 začela z voditeljem Davidom Lettermanom, po njegovi upokojitvi leta 2015 pa je vajeti prevzel znani komik Stephen Colbert.

Lastnike TV-mreže je obtožil podkupovanja Donalda Trumpa

Novica o tej presenetljivi odločitvi je prišla le nekaj dni po tem, ko je Colbert v oddaji kritiziral lastnika TV-mreže CBS, družbo Paramount, ker je pristala na zunajsodno poravnavo z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom. V zameno za 16 milijonov dolarjev (13,7 milijona evrov) je Trump umaknil tožbo proti Paramountu, ki jo je vložil, ker je bil prepričan, da so v informativnem programu CBS zavajajoče zmontirali intervju z njegovo predsedniško protikandidatko Kamalo Harris.

Pri Paramountu so na poravnavo pristali v času, ko čakajo na odobritev zvezne komisije, torej Trumpove administracije, za več milijard vredno združitev z družbo Skydance Media, zaradi česar je Colbert v svoji oddaji poravnavo oklical za "veliko debelo podkupnino".

Da bodo njegovo oddajo odrezali, je Colbert razkril še pred uradnim obvestilom CBS. Med četrtkovo oddajo je občinstvu povedal, da je za novico izvedel večer pred tem. Občinstvo je začelo glasno negodovati, on pa je na to dejal: "Ja, sem istega mnenja."

"To ni le konec moje oddaje, je konec oddaje The Late Show na CBS," je poudaril, "ne bodo me zamenjali, vse to bo preprosto izginilo."

Demokratska senatorja Adam Schiff in Elizabeth Warren sta ob tem opozorila, da so oddajo ukinili iz političnih razlogov, medtem ko na CBS zatrjujejo, da je šlo za strogo poslovno odločitev. V obvestilu za javnost so zapisali, da je bila to "izključno finančna odločitev zaradi težavnih razmer v večernem programu".

"Nobene povezave ni z gledanostjo oddaje, vsebino ali čimerkoli drugim, kar se dogaja v družbi Paramount," so še zatrdili. Oddaja s Stephenom Colbertom je imela sicer ves čas visoko gledanost, pogosto je bila najbolj gledana vsebina v večernem terminu.