Prizivno sodišče v San Franciscu je zavrnilo odpravo blokade, ki jo je zahtevala Trumpova vlada, ta pa se je nato pritožila na vrhovno sodišče. Odločitve vrhovnega sodišča javno ni podprla le liberalna sodnica Ketanji Brown Jackson, poroča televizija CBS.

Trump je po vrnitvi na oblast obljubil rekordno število deportacij nezakonitih priseljencev iz ZDA, vendar te obljube zaradi velikega padca števila nezakonitih prestopov meje ne uresničuje. Zaradi tega se odloča za odvzemanje statusa zaščite migrantom in priseljencem, do katerega so po odločitvah vlade upravičeni ljudje iz držav zaradi vojn, naravnih nesreč, zatiranja ali nasilja. Ker ne gre za zakon, ampak izvršni ukrep vlade, ga lahko vsaka naslednja vlada odpravi.

Biden je Venezuelcem status dodelil leta 2021, nato ga je podaljšal najprej leta 2023 in nato še januarja letos do leta 2026. Zvezni sodnik Edward Chen je razsodil, da je bila ukinitev statusa sprejeta na podlagi negativnih stereotipov in namigovanj, da so vsi Venezuelci v ZDA kriminalci.