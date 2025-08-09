Danski kolesarski as Jonas Vingegaard, ki je na nedavno končanem Touru zaostal le za Tadejem Pogačarjem, je bil v podkastu The Cycling Podcast deležen številnih kritik danskega novinarja Bryana Nygaarda. Ta je med drugim rekel, da se, če ne bo česa spremenil, Vingegaard lahko zadovolji zgolj s statusom številke dve v Pogačarjevi dobi.

"Zdaj je 4:2 za Pogačarja," je takoj poudaril Nygaard in dodal, da je Pogačar dobil štiri Dirke po Franciji, Vingegaard pa "zgolj" dve. "Že pred Tourom sem si zastavil vprašanje: ali je Vingegaard le drugorazredna figura v Pogačarjevi dobi, če se z njim ne more več kosati? Mislim, da lahko zdaj rečemo, da je tako. Pogačarju tokrat ni mogel nuditi prave konkurence."

Nygaard meni, da bi moral biti Vingegaard razočaran nad drugim mestom na Dirki po Franciji. "Tour je dobil dvakrat in je edini, ki lahko Pogačarju parira na tritedenskih dirkah. Za to mora biti takrat v svoji najboljši različici. A imam občutek, da tokrat ni bil. Takšen občutek sem dobil, ko sem prebral intervju z njegovo ženo, ki je rekla, da bi moral izpustiti višinske priprave, da je bil preveč zdoma, da bi moral raje preživljati čas doma in prenavljati kuhinjo ..."

Ostro je tudi nadaljeval: "Rekel je, da je naredil vse, kar je lahko, a če je to res, potem to očitno ni bilo dovolj. Morda bi moral poskusiti kaj drugega. Ne pravim, da naj postane vodovodar, ampak morda bi si moral zastaviti drugačne cilje. In še enkrat bom rekel: več časa mora preživeti na kolesu s številko na hrbtu. Več dirkati. Tako se zmaguje več dirk, še posebej, ko Pogačarja ni zraven."

Nygaard je udaril tudi po taktiki ekipe Visma | Lease a Bike. Foto: Reuters

Oster tudi do ekipe

Nygaard je udaril tudi po ekipi Visma | Lease a Bike in njihovi taktiki na Touru: "V prvi polovici dirke so dirkali zelo agresivno. Ampak če na dirko pripelješ kolesarja, kot je Jonas Vingegaard, ki ima od avgusta lani za sabo le od 12 do 14 dni dirkanja, mislim, da se bo utrudil. Nisem športni znanstvenik, ampak če začneš drugo polovico Toura s tako malo tekmovalnega ritma – ravno takrat, ko moraš biti v svoji najboljši formi in se boriš proti najmočnejšemu kolesarju vseh časov – tega ne razumem."

Zato meni, da trenutno ni realistično, da bi danski as še kdaj osvojil Tour de France, sploh, če bo tam tudi Pogačar. Poudaril je, da bo morda Vingegaard dosegel točko, ko bi morda rajši izbral Giro namesto Toura, in dodal, da bi tudi v tem primeru izpadel kot poraženec, saj si ne bi izbral dirke, kjer bi nastopil Pogačar. Dodal je še, da Pogačar proti Vingegaardu preprosto nima nobene slabosti in da mit o njegovi vzdržljivosti na dolge klance in to, da je bolje pripravljen za zadnji teden Toura, ne obstaja več.

Za konec je Nygaard vseeno vse skupaj sklenil v optimističnem tonu in dejal, da Vingegaard na Vuelti ne bo imel prave konkurence, predvsem zato, ker je mentalno dobro pripravljen, poleg tega pa tudi ni preveč utrujen po Touru.