Opozorilo za Jonasa Vingegaarda

Po letošnjem Touru, ko so predvsem po njegovem padcu mnogi začeli dvomiti o tem, kakšna je podpora Jonasu Vingegaardu znotraj ekipe Visma | Lease a Bike, je nekdanji profesionalni kolesar in zdaj komentator na Eurosportu Brian Holm izrazil mnenje, da bi se dvakratni zmagovalec Dirke po Franciji morda moral upreti skušnjavi in priložnost za novo lovoriko na francoski pentlji iskati pri drugi ekipi. A vse skupaj vendarle ni tako preprosto.

Specializirani kolesarski portal cyclinguptodate.com poroča, da je Holm v pogovoru za podcast Café Eddy podprl nedavno kritiko svojega rojaka in nekdanjega nosilca rumene majice Bjarneja Riisa glede pristopa Vingegaardovega moštva med letošnjim Tourom. Še posebej piker je bil do pomanjkanja popolne zavezanosti Vingegaardovim ciljem v skupnem seštevku.

"Ne vozijo stoodstotno zanj. Tega se ne da zanikati – celo sami to priznavajo," je Holm odkrito analiziral vse skupaj in nadaljeval: "Pomočniki lovijo lastne priložnosti. Ko gledam taktiko Visme, je, kot bi gledal psa, ki lovi svoj rep. Iskreno povedano, zdi se, da nikoli prav ne vedo, kaj se sploh dogaja." Posebej se je obregnil ob to, da so imeli Matteo Jorgenson, Wout van Aert in Simon Yates proste roke v lovu za posamičnimi uspehi in to za ceno boja za skupno zmago.

Glede menjave ekipe ne deli Riisovega mnenja

Holm je vseeno poudaril, da je nizozemsko moštvo še vedno najbolj primerno za Vingegaarda, in se ob tem nekoliko oddaljuje od Riisove izjave, da dvakratni zmagovalec Toura vozi za napačno ekipo, hkrati pa opozarja na prednosti Visme: "Osebno menim, da je Visma ekipa, ki mu najbolj ustreza. Seveda, verjetno bi lahko podvojil svojo plačo, če bi prestopil drugam, ampak resnično verjamem, da je Visma razvozlala formulo za Jonasa Vingegaarda. Razumejo njegov način razmišljanja in mislim, da prav zato kaže tam svoje najboljše predstave."

Foto: Reuters

Ob tem je predlagal, da bi bilo verjetno tudi Vingegaardu lažje, če bi mu denimo za športnega direktorja v vozilu dodelili Danca Jesperja Mørkøva. Poudarja, da bi šlo tu za psihološko stvar, saj športni direktorji naravno ščitijo 'svoje' kolesarje. Mørkøv se je ekipi Visma pridružil pred letošnjo sezono, njegova primarna naloga pa je bila predvsem osredotočenost na šprinterski vlak okoli Olava Kooija. Ker pa naj bi zmagovalec prve etape Dirke po Poljski prihodnje leto prestopil v ekipo Decathlon AG2R La Mondiale, bi se za danskega direktorja lahko odprla priložnost, da prevzame osrednjo vlogo v ekipi za tritedenske dirke.

Več kot očitno je torej, da predvsem na Danskem že nekoliko vre zaradi dogajanja v ekipi Visme, saj marsikdo ni zadovoljen z odnosom do njihovega šampiona. Kakšen pa bo odziv moštva, ki si po dveh neuspešnih napadih na rumeno majico v prihodnji sezoni zagotovo želi napada na sam vrh, pa bo morda vidno že na bližajoči se Vuelti, kamor se Vingegaard odpravlja kot eden glavnih adutov za skupno slavje.