Francozinja Pauline Ferrand-Prevot (Visma-Lease a Bike) je zmagovalka osme etape kolesarske dirke po Franciji med krajema Chambery in Saint-Francois-Longchamp v dolžini 111,9 km. Po zmagoslavju na zelo zahtevni etapi je oblekla tudi prestižno rumeno majico, v skupni razvrstitvi ima 2:37 minute prednosti pred drugouvrščeno Avstralko Sarah Gigante.

Triintridesetletna Ferrand-Prevot, ki je na lanskih olimpijskih igrah v Parizu osvojila odličje zlatega leska v gorskem kolesarstvu, se je na izjemno zahtevni preizkušnji na letošnji francoski pentlji poigrala s svojimi tekmicami.

Svojo prevlado je do današnje etape drugouvrščena kolesarka v generalni razvrstitvi pokazala predvsem v zadnjih petih km skupno 18,9 km dolgega sklepnega vzpona na prelaz Col de la Madeleine, ko je pobegnila tekmicam in po samostojni vožnji drugouvrščeno Gigante ugnala za 1:45 minute, medtem ko je zaostanek tretjeuvrščene Niamh Fisher-Black, ki prav tako prihaja iz "dežele tam spodaj", znašal 2:15 minute.

"V nedeljo bo potrebno dokončati delo," je za francosko televizijo po veliki zmagi dejala PFP, kot jo kličejo v domovini, in dodala: "Sem tik pred izpolnitvijo svojih otroških sanj, od sreče bom kar zajokala."

Do današnje zahtevne etape vodilna Kim Le Court Pienaar iz Mavricija je že v prvem delu zadnjega vzpona omagala. Pred tem je približno 66 km pred ciljem na tehnično zahtevnem in hitrem ovinku pri spustu s prelaza Col de Frene izgubila nadzor nad kolesom in padla.

Na skupno tretjem mestu je Nizozemka Demi Vollering, za vodilno Ferrand-Prevot zaostaja 3:18 minute.

V nedeljo bo na sporedu zadnja etapa. Kolesarsko karavano čaka 124,1 km dolga preizkušnja med krajema Praz-sur-Arly in Chatel Les Portes du Soleil s tremi zahtevnimi vzponi prve težavnostne kategorije.

Na letošnji ženski izvedbi Toura tudi ni več slovenske udeležbe. V sredo je odstopila edina slovenska predstavnica Eugenia Bujak (Cofidis). Letošnja dvakratna državna prvakinja je bila udeležena v padcu v peti etapi in ni prišla do cilja.

