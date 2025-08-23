Robert Kranjec razkriva, kaj prinašajo nova pravila in kako šiva drese slovenskim skakalcem

Nekdanji svetovni prvak v smučarskih poletih Robert Kranjec danes stoji na povsem drugi strani smučarskih skokov. Šivalni stroj, škarje, meter in veliko preciznosti so tisto, kar najbolj potrebuje, da so skakalni dresi izdelani po pravilih ter željah skakalcev in skakalk. Že pet let skrbi za skakalne drese, ki so po novih pravilih Mednarodne smučarske zveze (FIS) pod drobnogledom kot še nikoli do zdaj. V igri je največji nadzor v zgodovini skokov, poudarja. "Lani ni bilo nadzora. Če je kontrolor želel, te je diskvalificiral," je dal vedeti, kaj se je v preteklosti dogajalo ob nadzoru opreme. V Sobotnem intervjuju je razkril, kako se spopada z novimi standardi, pritiski ob novih pravilih, spregovoril pa je tudi o zakulisju šivanja, o tem, zakaj bodo imeli skakalci zdaj enakovrednejše pogoje, kaj pomeni sodelovanje s Petrom Prevcem in zakaj ga ob zmagah naših skakalcev še vedno prevzamejo čustva.

Pod doskočiščem skakalnice v Kranju se skriva delavnica, kjer ropota šivalni stroj namesto smuči. Tam Robert Kranjec skupaj z dolgoletno sodelavko Irmo šiva skakalne drese, v pomoč pa mu je v članski izbrani vrsti tudi nekdanji nordijski kombinatorec in zdajšnji pomočnik Roberta Hrgote Gašper Berlot.

Poglejte si, kako nastaja skakalni dres

Za izdelavo enega dresa so potrebne približno tri ure dela, a povpraševanja je iz leta v leto več. Celo Peter Prevc je letos prijel za meter in pomagal pri meritvah mlajših skakalcev, ker je kandidatk in kandidatov za dres po meri več kot kadarkoli.

Afera z dresi na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu je skoke postavila na glavo. Pravila so se čez noč zaostrila, nadzor je postal brezkompromisen. Kranjec pozdravlja spremembe, saj verjame, da bodo skakalci zdaj tekmovali v enakovrednejših razmerah. V Sobotnem intervjuju je odkrito spregovoril o pritiskih, odgovornosti, vlogi Petra Prevca v sistemu in celo o tem, ali bi ga lahko še kdaj zamikalo, da bi sam stopil na vrh zaletišča.

Robi, ali vas morda še kdaj, ko spremljate naše fante na tekmah, zasrbi, da bi se sami spustili po skakalnici?

Ne, ker smučarski skoki niso hobi. Nimam niti želje, da bi se spustil. Takrat v Planici, ko sem končal kariero, sem skočil zadnjič. Vse sem naredil, kar sem želel. Nimam ne želje ne potrebe. Dovolj je bilo.

Se pa veliko ukvarjate s kolesarjenjem, ki vam je zelo ljubo. Malce provokativno vprašanje: kateri šport vam je ljubši, kolesarjenje ali smučarski skoki?

S smučarskimi skoki sem se ukvarjal profesionalno, s kolesarstvom pa amatersko. Zdaj je užitek, tisto je bilo bolj trpljenje. Tudi kolesarjenje je trpljenje, da ne bo pomote, ampak se z njim ne obremenjujem, medtem ko se s skoki sem.

Foto: Grega Valančič

Je kolesarjenje za vas nekakšen ventil, da se odklopite?

Da, potrebujem ga, ker je tudi v delavnici večkrat stresno. Dobrodošlo je, da se malce umaknem od vsega in si izpraznim glavo.

Ste si kdaj med skakalno kariero mislili, da boste po njenem koncu šivali drese skakalcem?

Ne, nikoli. To delo je prišlo povsem spontano. Sprva sem mislil, da bom po karieri počel nekaj povsem drugega, a se ni izšlo. Nato so me povabili k sodelovanju. Moram reči, da mi je zelo všeč.

Niste pa začeli povsem z ničle. Če se prav spomnim, ste že med kariero kdaj sami poskrbeli za skakalni dres.

Vedel sem, za kaj gre, a sem začel z ničle, ker nisem imel ničesar. Nobenega kroja. Drese sem moral razparati, narediti kroje, drese zrisati in jih nato razvijati.

Koliko lažje je vaše delo po petih letih? Je postalo rutina?

O rutini ne morem govoriti. Vsako leto se pravila spremenijo in vsako leto začneš znova. Dva, tri mesece se loviš, da preučiš kroje, da tekmovalcem ustrezajo. Nato pride konec zime in cikel se ponovi.

Kakšno odgovornost čutite pri svojem delu? Vendarle so dresi ves čas na tapeti – na tak ali drugačen način.

Poskušam se maksimalno potruditi, da je skakalec zadovoljen ter da mu je dres všeč in da mu ustreza. Imam pa zaradi letošnjih novih pravil občutek, da se bo zgodba pri določenih skakalcih kar obrnila.

Gašper Berlot in Robert Kranjec skrbita za izdelavo dresov. Foto: Grega Valančič

V kakšnem smislu?

Če bodo spoštovali pravila, kot so si jih zamislili, in če bo nadzor potekal tako, kot je na začetku poletne velike nagrade, to pomeni, da bodo imeli vsi skakalci približno enake drese in ne bo več manipulacij, kakršne so bile prej. Karte se bodo nekoliko premešale.

Ali se bo zaradi drugačnih dresov spremenil tudi način skakanja?

Nekoliko se bo. Smuči bo treba bolj postavljati, bolj bo treba biti potrpežljiv. Ne bo več takšnega poudarka na dresu. Zdaj smo tam, kjer smo v preteklosti že bili. Ne bo se več letelo, ampak padalo oziroma ohranjalo hitrost, ki jo boš imel. Tako je bilo že včasih. Nekako tako kot tisto leto, ko so nam zožili dres na tri centimetre.

Kakšna znanost so postali skakalni dresi? Koliko je napredoval razvoj?

Mi smo imeli takrat obseg dresa +6, nato +3, kar je bilo povsem oprijeto. Šli smo na +4, zbezljalo pa je zdaj, ko ni bilo nobenega nadzora. To je bila glavna težava.

Kaj pa material?

Na tem materialu, ki je zdaj, nisem skakal. Zagotovo je boljši, kot je bil naš. Imajo pa ga vsi.

Kolikšna je prednost večjih držav, kot sta Nemčija in Avstrija, ki imata kapital?

Nimajo prednosti. Če sta bila zdaj na stopničkah Kazahstanec in Bolgar, je to znak, da smo lahko vsi.

Ampak zima je zima, takrat se karte drugače premešajo.

Če bo nadzor, Avstrijci ali Nemci ne bodo mogli priti z drugačnimi dresi.

Leta 2019, ko se je poslovil od smučarskih skokov, je skakal zadnjič. Foto: www.alesfevzer.com

Pred to sezono so sprejeli kar nekaj sprememb glede dresov. Koliko prilagajanja je bilo potrebnega ter kaj to pomeni za skakalce in njihov način skakanja?

Veliko. Noge je treba narediti drugače, zgornji del je povsem drugačen. Ogromno sprememb je. Posledično se to pri fantih pozna tudi na skakalnici. Skačejo z višjih naletov. Razlike so opazne.

Ali imajo posamezniki zaradi novih pravil težave?

Nekateri imajo večje, drugi manjše. Dejstvo pa je, da se bodo morali vsi prej ali slej navaditi.

Je pa to neprijetno, ker je pred vrati vendarle olimpijska sezona. Pred takšnimi zimami ponavadi ni sprememb, jasno pa je, da so te posledica afere Norvežanov na domačem svetovnem prvenstvu.

Načeloma je bilo rečeno, da se pred olimpijsko sezono pravila ne bodo spreminjala, pa so se. Zaradi dogodkov na Norveškem se je zgodba zapeljala drugam.

Kako ste sami doživeli trenutke, ko sta v javnost prišla novica in video prirejanja skakalnih dresov v norveški reprezentanci?

Mislim, da jima tega ne bi bilo treba storiti. Vendarle sta bila oba Norvežana v odlični formi. V tem ne vidim prednosti. Takrat so bila pravila tako ohlapna, da si lahko tak učinek dosegel že s krojem. Ne zdi se mi, da sta s tem manevrom karkoli pridobila. Razen tega, da sta sama sebe uničila.

Če bo nadzor takšen kot na začetku poletne velike nagrade, bo odlično, poudarja Kranjec. Foto: Guliverimage Ali je mogoče, da skakalec ne bi vedel, da mu je nekdo nekaj všil v dres, ne da bi se posvetoval z njim? Skakalci vedno poudarjate, da čutite vsako malenkostno spremembo pri opremi.

Ne. Kako?

Kakšen je vaš pogled na spremembe pri nadzoru skakalne opreme?

Zelo so dobrodošle. Če bo tako, kot je bilo na začetku poletne sezone, bo zelo dobro. Vsi bodo imeli približno enake pogoje, kar je najpomembneje. Če se bodo pravila spoštovala, bodo imeli skakalci enake drese, kar je bistvo.

Kako pa sami kot izdelovalec dresov doživljate diskvalifikacije? Lani jih je bilo v začetku sezone kar nekaj pri slovenskih skakalcih. Tudi pri Anžetu Lanišku, za katerega velja, da ima dres vedno najbolj v skladu s pravili.

Pri takšnem nadzoru, kot je bil v pretekli sezoni, bi bil lahko diskvalificiran vsak. Lani ni bilo pravega nadzora. Če je kontrolor želel, te je pač diskvalificiral. Sproti so si izmišljevali pravila, tako kot v Oberstdorfu pri Anžetu Lanišku. Sploh ni bilo po pravilih, pa so ga vseeno diskvalificirali. Lani ni bilo nadzora.

V družini Prevc imajo to v genih. Foto: Grega Valančič

Verjamete, da bo zdaj vse res tako striktno, kot napovedujejo odgovorni pri FIS? Vendarle je to za smučarske skoke nujno zlo.

Zagotovo. Vse skupaj je ušlo z vajeti. Za zdaj sta bili ti dve tekmi s tega vidika dobro izpeljani. Dres moraš pokazati, pred tabo ga pregledajo v celoti. Pravila so določena. Pregledajo ga. Če je v skladu s pravili, dobiš plombo, sicer greš domov.

Kako zahtevno je upoštevati razlike med moškimi in ženskimi dresi, saj imajo pravila različne tolerance?

Drug kroj je. Drugače se ga naredi. Ženski je narejen iz več delov kot moški. Za ženski dres potrebuješ več časa kot za moškega.

Dres izdelujete tudi za našo šampionko Niko Prevc. Ima kakšne posebne želje?

Ne, nima jih.

Kako gledate na njeno superiornost, prevlado pri teh letih?

Narava ji je veliko dala, povrhu vsega je še pridna in delavna. To je najpomembnejše in uspehi so tu.

Zanimivo je, da so vsi v družini Prevc, ki so se ukvarjali s skoki, pustili svoj pečat. Ste se kdaj spraševali, kako jim je to uspelo?

Nikoli. Vse kaže, da so vsi nadarjeni za ta šport.

Peter Prevc mu je letos pomagal pri meritvah skakalcev in skakalk. Foto: Aleš Fevžer

V slovenskih skokih zdaj deluje tudi Peter Prevc, ki je vpet v strokovni del ter je nekakšna vez med tekmovalci in strokovnim osebjem. Kako se vaše delo dopolnjuje z njegovim?

Zdaj, ko smo imeli "galamo", je prišel pomagat. Najbrž bodo v nižjih selekcijah, če bodo imeli težave, to povedali njemu in bova skupaj poskušala vse uskladiti.

Kakšna je bila ta "galama"?

Prej so mladinci govorili, da jih tišči v ramenih.

Pri članih ni takšnih pritožb?

Ni jih. Vse se dela enako. Mladinec nima nič drugačnega dresa od A-reprezentanta. Za vse je enako. Moje mnenje je, da mora imeti tisti, ki tekmuje v klubu, enak dres kot skakalec v reprezentanci.

Kakšna pridobitev je torej Peter Prevc za reprezentanco, za slovenske smučarske skoke?

Zame je dobrodošel, da mi bo pri kakšni stvari pomagal. Zadnjič je torej pomagal pri meritvah, ker jih je bilo veliko. Če moram veliko šivati, se ne morem posvetiti vsakemu posebej. Tako je on meril, označeval in smo zašili. Zna delati, za svoj dres je moral sam skrbeti.

Foto: www.alesfevzer.com

Naslednja sezona je olimpijska. Kaj napovedujete? Se bodo karte ravno zaradi teh pravil in nadzora premešale ali bodo imena na vrhu ostala ista?

Mislim, da bi se lahko malce zasukalo. Pri kakšnih državah bi lahko šlo na slabše, pri drugih na boljše. Več možnosti bo, ker bo vse bolj enakovredno. Veliko bolj se bo treba ukvarjati s tehniko, ne z materiali in kombinezoni. Zbran boš moral biti za tisto, kar treniraš.

Kako zelo pa vam zaigra srce, ko kakšen skakalec ali skakalka skoči do zmage ali stopničk v dresu, ki ste ga naredili vi?

Razlika je ta, da sem bil, ko sem sam skakal, bolj čustven. Zdaj si vesel za fante in dekleta, ker veš, koliko vlagajo. Vesel si, ko jih vidiš zadovoljne. To je največ, kar si lahko zaželiš.