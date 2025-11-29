Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Sobota,
29. 11. 2025,
20.09

31 minut

Smučarski skoki, Falun, velika skakalnica, kvalifikacije (Ž)

Skakalke ostale brez kvalifikacij

Nika Prevc je bila v soboto druga.

Nika Prevc je bila v soboto druga.

Foto: Reuters

Po sobotni tekmi smučarskih skakalk na srednji skakalnici v Falunu in drugem mestu Nike Prevc bi se morale skakalke danes preseliti še na veliko napravo, kjer naj bi bile ob 20. uri na sporedu kvalifikacije, pred tem pa ob 18. uri še trening. Zaradi težav z vremenom in vetrom se je dogajanje najprej nekajkrat zamaknilo, nato pa so organizatorji zaradi premočnega vetra današnji program odpovedali. Načrtovane skoke na veliki skakalnici bodo poskusili izvesti v nedeljo.

Falun Nika Prevc
Sportal Nika Prevc samo še za nepremagljivo Japonko

Serija za trening bo na sporedu ob 8. uri, kvalifikacije pa takoj po njej. Tekma svetovnega pokala pa se bo začela predvidoma ob 10.15.

Na uvodu olimpijske zime od smučarskih skakalk dominira Nozomi Maruyama, ki je na treh tekmah trikrat zmagala. Dvakratna branilka skupne zmage Nika Prevc pa je v petek še drugič v sezoni skočila na stopničke. Skakalke v nedeljo čaka še preizkušnja na veliki napravi, v kvalifikacijah bo nastop lovilo pet Slovenk. To so Maja Kovačič, Tinkara Komar, Katra KomarNika Vodan in Nika Prevc.

V rumeni majici sezone je z maksimalnim izkupičkom 300 točk Maruyama, ki je dobro poletno formo prenesla tudi v zimo. Kljub uspešnemu poletju pa je prevlada 27-letne Japonke na uvodu sezone vseeno veliko presenečenje.

