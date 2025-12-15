Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Ponedeljek,
15. 12. 2025,
15.46

Domen Prevc Domen Prevc Anže Lanišek Anže Lanišek Lahti Ruka smučarski skoki

Odpovedano tekmo iz Ruke bo marca gostil Lahti

Odpovedano tekmo iz Ruke bo marca gostil Lahti

Pe. M.

Anže Lanišek, Domen Prevc | Anže Lanišek je na prvi tekmi v Ruki zmagal, Domen Prevc pa je bil tretji. Druge tekme tam zaradi neugodnih vetrovnih razmer niso izvedli, odpadlo tekmo bo gostil Engelberg. | Foto Guliverimage

Anže Lanišek je na prvi tekmi v Ruki zmagal, Domen Prevc pa je bil tretji. Druge tekme tam zaradi neugodnih vetrovnih razmer niso izvedli, odpadlo tekmo bo gostil Engelberg.

Foto: Guliverimage

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) je našla rešitev za odpovedano tekmo v Ruki. Izvedli jo bodo na drugem finskem prizorišču v Lahtiju, v petek, 6. marca, prihodnje leto, poroča skijumping.pl.

