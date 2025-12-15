Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) je našla rešitev za odpovedano tekmo v Ruki. Izvedli jo bodo na drugem finskem prizorišču v Lahtiju, v petek, 6. marca, prihodnje leto, poroča skijumping.pl.

Na tretji postaji svetovnega pokala v Ruki se je na prvi posamični tekmi zmage veselil Anže Lanišek, Domen Prevc pa je končal na tretjem mestu. Naslednji dan bi morala biti na tem finskem prizorišču še ena individualna preizkušnja, a jo je odpihnil premočan veter, tako da so skakalci tisti dan ostali brez skokov.

Že takrat so se pojavile govorice, da bi lahko odpovedano tekmo gostil Lahti, kar so danes pri FIS tudi potrdili. "FIS, Finska smučarska zveza in organizacijski odbor tekmovanja v Lahtiju z veseljem sporočajo, da bo odpovedano tekmovanje za svetovni pokal v smučarskih skokih za moške v Ruki potekalo v Lahtiju v petek, 6. marca 2026," so sporočilo za javnost povzeli pri skijumping.pl.

Domen Prevc bo v Engelbergu v igri že za peto zaporedno posamično zmago. Foto: Guliverimage

Do tekmovanj v Lahtiju so še slabi trije meseci, že ta konec tedna pa se bo svetovni pokal nadaljeval v Švici. Zadnje prizorišče pred začetkom prvega vrhunca sezone bo Engelberg, kjer skakalce čakata dve posamični tekmi.

Slovenski tabor je sredi neverjetnega niza šestih zmaga, pod prvi dve se je podpisal Lanišek, pod naslednje štiri pa Prevc, ki je zanesljivi vodilni skakalec zime. V Engelberg bo odpotoval s skoraj 160 točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem Rjojujem Kobajašijem, tretji Lanišek zaostaja 170 točk.