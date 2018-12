[video: 61357 / ]

Leta 1986 so imeli navijači v cilju slalomske tekme Pokala Vitranc nemalo razlogov za veselje. Slovenca sta zasedla dve tretjini zmagovalnega odra in poskrbela za norijo v Kranjski Gori. Bojan Križaj je slavil še svojo drugo zmago na Vitrancu.



Najbližjega zasledovalca pokojnega Roka Petroviča je prehitel za 83 stotink. Na tretjem mestu je slovensko slavje spremljal švedski smučarski as Ingemar Stenmark. Petrovič je leto prej v Kranjski Gori slavil zmago. Zadnje slovenske stopničke na Vitrancu je pred točno 15 leti priboril Uroš Pavlovčič, ki je bil tretji v veleslalomu.



Leta 1993 je na četrtem slalomu sezone do prve zmage v svetovnem pokalu prišel Jure Košir. Slovenski smučar je v Madonni di Campiglio v boju za prvo mesto za devet stotink prehitel italijanskega zvezdnika Alberta Tombo. Na najnižjo stopnico zmagovalnega odra je stopil Norvežan Finn Christian Jagge.



Košir je po Bojanu Križaju, Roku Petroviču, Borisu Strelu in Gregi Benediku takrat postal peti moški alpski smučar z zmago v svetovnem pokalu. V svoji karieri je Gorenjec zbral tri zmage svetovnega pokala.

Zgodilo se je še ...

Leta 1973 je nekdanji kanadski hokejist Henri Richard v najkakovostnejši hokejski ligi na svetu dosegel 1.000 točk.



Leta 1983 je nekdanji kanadski hokejist Guy Lafleur postal deseti NHL-ovec, ki je v tej ligi dosegel 500 zadetkov. Največ zadetkov v ligi NHL je zbral Wayne Gretzky, in sicer 894.



Leta 1987 so švedski teniški igralci v finalu Davisovega pokala s 5:0 odpravili Indijce.

Leta 1993 se je končal prvi mandat premiernega selektorja slovenske nogometne reprezentance Bojana Prašnikarja. Ta je Slovenijo pozneje vodil še dvakrat (v prvi polovici leta 1998 in med junijem leta 2002 in majem leta 2004).

Leta 1999 sta prestižna nogometna nagrada zlata žoga in naziv Evropski nogometaš leta 1999 po izboru francoske nogometne revije France Football pripadla brazilskemu napadalcu španske Barcelone Rivaldu (Vitor Borba Ferreira), ki je z 219 zbranimi glasovi zmagal pred takratnim članom Manchester United Davidom Beckhamom (154 točk) in Milanovim ukrajinskim asom Andrijem Ševčenkom (64). Rivaldo je bil tistega leta po izboru zveze FIFA imenovan tudi za "Svetovnega nogometaša leta 1999".



Leta 2001 je nekdanji slovenski smučar Uroš Pavlovčič dosegel uspeh kariere. Na domačem veleslalomu v Kranjski Gori je zasedel tretje mesto. To je bila njegova edina uvrstitev na zmagovalni oder. Zmagal je Šved Frederik Nyberg, drugi je bil Avstrijec Benjamin Raich.



Leta 2001 so v finalu 90. izvedbe Davisovega pokala v Melbournu francoski teniški igralci po hudem boju s 3:2 premagali Avstralce.

Rodili so se …

Leta 1933 – nekdanji belgijski kolesar Rik Van Looy

Leta 1942 – pokojni ameriški atlet Bob Hayes

Leta 1968 – avstrijski dirkač Karl Wendlinger

Leta 1969 – pokojni ameriški košarkar Bobby Phills

Leta 1972 – nemška atletinja Anja Rücker

Leta 1973 – nekdanji kanadski hokejist Cory Stillman

Leta 1978 – nekdanji kamerunski nogometaš Geremi Njitap

Leta 1978 – ruski hokejist Andrej Markov

Leta 1979 – nekdanji avstralski kolesar Michael Rogers

Leta 1980 – angleški nogometaš Ashley Cole

Leta 1980 – argentinski nogometaš Martin Demichelis

Leta 1981 – nekdanji ameriški košarkar, zdaj trener Royal Ivey

Leta 1985 – kenijski maratonec Gilbetr Kirwa

Leta 1991 – švicarski nogometaš Fabian Schär