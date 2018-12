Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

... leta 1899 so ustanovili znamenitega italijanskega nogometnega velikana AC Milan. Ustanovila sta ga britanska izseljenca Alfred Edwards in Herbert Kilpin v neki toskanski vinski trgovini. Takrat je bil znan kot Milan Cricket and Football Club, danes pa velja za enega izmed klubov z najbogatejšo zgodovino na svetu.

Kar sedemkrat je bil evropski prvak, pohvali se lahko z 18 naslovi italijanskega prvaka, osvojil pa je še sedem evropskih lovorik, se trikrat veselil zmage na medcelinskem pokalu in enkrat na klubskem svetovnem prvenstvu.

V njegovih vrstah je igrala kopica nogometašev, ki so se za vselej zapisali v zgodovino. V njegovem dresu so zlate žoge za najboljšega igralca leta dobili Gianni Rivera, Ruud Gullit, Marco van Basten kar trikrat, George Weah, ki je postal prvi Afričan s takšno nagrado, Andrij Ševčenko in Kaka.

Zgodilo se je še:

Leta 1984 je slovenski alpski smučar Bojan Križaj zmagal na slalomu za svetovni pokal v Madonni di Campiglio. To je bila njegova peta zmaga v svetovnem pokalu.

Leta 1984 je nogometna reprezentanca Savdske Arabije v Singapurju v finalu azijskega pokala z 2:0 premagala Kitajsko in osvojila naslov. Gola sta zabila Shaye Nafisah in Majed Abdullah.

Leta 1993 je na prijateljski nogometni tekmi v Guadalajari proti Mehiki (1:0) prvič za Brazilijo nastopil Rivaldo, ki je v reprezentanci skupaj v 74 nastopih zabil 34 golov. Že ob debiju se je vpisal med strelce.

Leta 1999 so košarkarji Uniona Olimpije v zadnjem, 10. krogu prvega dela evrolige premagali Žalgiris s 76:64. V razprodani dvorani Tivoli sta največ točk za zmaje dosegla Jurica Golemac (16) in Jure Zdovc (15). Ljubljančani so v skupini B zasedli 2. mesto.

Leta 2001 se je v Planici podrla Bloudek-Rožmanova velika skakalnica. Med zasneževanjem se je udrl 25-metrski del izteka. 120-metrska skakalnica se je udrla osem metrov pod odskočnim mostom.

Leta 2004 je biatlonka Tadeja Brankovič je osvojila 3. mesto na šprintu v Östersundu za svetovni pokal.

Leta 2008 so odbojkarji blejskega ACH Volleyja s 3:1 premagali Beauvais in prvič v zgodovini kluba slavili na gostovanju v ligi prvakov.

Rodili so se:

1966 - Cliff Robinson, nekdanji ameriški košarkar

1966 - Dennis Wise, nekdanji angleški nogometaš in trener

1969 - Michelle Smith, nekdanja irska plavalka

1977 - Eric Belanger, nekdanji kanadski hokejist

1964 - Heike Drechsler, nekdanja nemška atletinja

1967 - Donovan Bailey, nekdanji kanadski atlet

1988 - Mats Hummels, nemški nogometaš