... leta 1981 je eden največjih boksarjev vseh časov Muhammad Ali boksal svoj zadnji dvoboj. V ringu se je pomeril s Trevorjem Berbickom in na koncu tudi izgubil. Ali je v svoji karieri nanizal 56 zmag in pet porazov.

"The Greatest" (Največji) je bil eden od vzdevkov karizmatične boksarske legende Muhammada Alija, ki si ga je nadel kar sam, tekmeci in novinarji pa so ga raje imenovali "Luisville Lip" (v dobesednem prevodu Luisvilska ustnica, mišljeno pa bolj kot Luisvilski gobcač). Da, Muhammad Ali je resnično znal "opletati z ustnicami", skoraj tako dobro kot s pestmi. Njegovi večinoma izjemno duhoviti besedni dosežki pa so pri njegovih tekmecih večinoma izzvali srdito jezo. V ringu mu zato nikoli ni bilo lahko. Muhammad Ali je umrl 3. junija 2016.

Zgodilo se je še:

Leta 1968 je umrl Michalis Manouskos, skupaj z Notisom Kamberosom ustanovitelj atenskega nogometnega kluba Olympiakos, ki je nastal leta 1925 po združitvi dveh prejšnjih pirejskih klubov, s polnim imenom "Olympiakos Fan Club of Piraeus".

Leta 2000 je Pele postal najboljši nogometaš stoletja po izboru Mednarodne nogometne zveze.

Leta 2004 je Nastja Čeh zabil gol za Club Brugge na gostujoči tekmi derbija belgijskega prvenstva pri porazu proti Anderlechtu z 1:2. Ob koncu sezone se je Brugge veselil naslova.

Leta 2004 je Argentinec Jose Luis Cuciuffo, ki je za gavče nastopil na svetovnem prvenstvu leta 1986 v Mehiki, ko so osvojili naslov, umrl v nesreči. Med lovom se mu je sprožila puška. Igral je za kluba Velez Sarsfield in Boca Juniors ter v Franciji.

Rodili so se:

1949 – hrvaški nogometaš Ivan Buljan

1981 – argentinski nogometaš Javier Saviola

1974 – slovenski nogometaš Dejan Stefanović

1976 – slovenski nogometaš Edvard Borštnar

1982 – nogometni vratar Sašo Fornezzi

1976 – belgijski nogometaš Timmy Simons