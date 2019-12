… leta 2007 je najboljši slovenski hokejist Anže Kopitar v najmočnejši hokejski ligi NHL odigral svojo 100. tekmo. Los Angeles Kings so takrat igrali proti Buffalo Sabers in visoko zmagali z izidom 8:2. Hrušičan je na ledu prebil slabih dvajset minut, v svojo statistiko pa vpisal štiri podaje.

[video: 61200 / ]

Anže Kopitar je v ligi NHL začel igrati v sezoni 2006/07. Do zdaj je z L. A. Kings osvojil dva Stanleyjeva pokala, in sicer v sezonah 2011/12 in 2013/14. Kopitarja so med drugim novinarji dvakrat izbrali za najboljšega igralca sezone pri Los Angeles King.

Zgodilo se je še:

Leta 1969 se je rodil Slaviša Stojanović, nekdanji slovenski nogometaš, pozneje pa tudi selektor slovenske izbrane vrste. Svoje prve nogometne korake je naredil pri NK Slovan, za katerega je igral šest sezon. Pozneje je igral za NK Ljubljana in NK Celje, svojo športno pot pa končal v klubu SET Vevče.

Po končani karieri se je vrgel v trenerske vode. Najbolj uspešen je bil z Domžalami, saj je klub dvakrat popeljal do naslova državnih prvakov. Nato je postal trener Celja, ki ga je zaradi neurejenih razmer kmalu zapustil. Za tem je postal pomočnik Srečka Katanca, ki je takrat vodil Združene arabske emirate. Leta 2011 je postal šesti selektor slovenske nogometne reprezentance, a se je leta 2012 zaradi slabih rezultatov sporazumno razšel z Nogometno zvezo Slovenije (NZS).

Leta 1995 je Slovenija v Hermosillu igrala prijateljsko tekmo proti Mehiki in pod vodstvom Zdenka Verdenika zmagala z 2:1. Za Mehičane je že v 5. minuti zadel zvezdnik Luis Hernandez, v 8. in 20. minuti pa sta Aleš Čeh in Ermin Šiljak spreobrnila izid in slovenski vrsti prinesla zmago.

Leta 2004 je v 84. letu starosti umrl Raymond Goethals, v mladosti nogometni vratar, kasneje pa trener in selektor belgijske reprezentance, ki se ga mnogi spominjajo predvsem po njegovi veliki trmoglavosti. Nogomet je začel igrati pri 12 letih, med letoma 1949 in 1952 igral pri bruseljskem Racingu, nato pa igralno kariero zamenjal za trenersko v klubih. Leta 1968 je prevzel selektorski stolček pri rdečih vragih, kot v Belgiji imenujejo svojo nogometno izbrano vrsto, in z njimi tri leta zatem na evropskem prvenstvu osvojil tretje mesto. Po odstopu je treniral belgijske klube Sporting iz Anderlechta, Standard iz Liegea in francoski Olympique Marseille, s katerim je leta 1993 v finalu z Milanom osvojil evropsko klubsko krono. Tedaj jih je Raymond Goethals štel že krepko čez 71, še po dopolnjenem 80. letu pa je ostajal pravi nogometni guru.

Rodili so se:

1965 – nekdanji slovenski nogometaš Marko Gruškovnjak

1965 – nekdanji škotski nogometaš Gordon Durie

1967 – nekdanji slovenski vratar Marko Simeunović

1969 – nekdanji slovenski nogometaš in trener Slaviša Stojanović

1971 – nekdanji nizozemski teniški igralec Richard Krajiček

1977 – nekdanji slovenski nogometaš Boštjan Puš

1979 – nekdanji nogometaš Sebastjan Gobec

1982 – španski kolesar Roberto Contador