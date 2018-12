… leta 1973 se je v Novem Sadu v Srbiji rodila Monika Seleš. V zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja je bila dolgo številka ena ženskega tenisa, zmagala pa je na devetih turnirjih za grand slam.

Leta 1990 je postala najmlajša zmagovalka v zgodovini Roland Garrosa, leta 1993, na vrhuncu njene kariere, pa jo je na turnirju v Hamburgu z nožem v hrbet zabodel neprištevni oboževalec Steffi Graf.

Rana, ki ji jo je 30. aprila v četrtfinalu hamburškega turnirja zadal napadalec, se je zacelila hitro, psihične težave pa so ostale. Leta 1995 se je vrnila na teniška igrišča, dobila svoj prvi turnir v Kanadi, nato januarja leta 1996 še četrtič OP Avstralije, to pa je bil njen zadnji naslov na turnirjih grand slam.

Leta 1994 je postala tudi ameriška državljanka in reprezentanci pomagala do zmage v pokalu Fed v letih 1996, 1999 in 2000. Leta 2003 je zaradi poškodbe noge spet prekinila kariero, se leta 2005 poskušala vrniti, a je odigrala le še nekaj ekshibicijskih dvobojev, 14. februarja 2008 pa je tudi uradno objavila, da je njene kariere konec.

Zgodilo se je še

Leta 1907 so v Manchestru angleški nogometni igralci in trenerji ustanovili svoje stanovsko združenje "Football Player's and Trainer's Union", ki se je več kot pol stoletja pozneje, leta 1958, prelevilo v profesionalno nogometno združenje in se temu ustrezno preimenovalo v Professional Footballers' Association oziroma s kratico PFA.

Leta 1907 je kanadski boksar težke kategorije Tommy Burns v 10. rundi nokavtiral Angleža Gunnerja Moira in osvojil naslov svetovnega prvaka. Burns je pozneje kot prvi belopolti boksar sprejel dvoboj s temnopoltim ameriškim šampionom Jackom Johnsonom. Njuno bitko decembra leta 1908 v Sydneyju v Avstraliji je izgubil po 14. rundah, ko je dvoboj končala policija.

Leta 1973 se je rodil Jan Ullrich, prvi Nemec, ki je zmagal na kolesarski Dirki po Franciji. Na Touru je bil še petkrat drugi in enkrat tretji. na največji kolesarski dirki na svetu je zmagal leta 1997, v prihodnjih letih pa je bil večinoma v senci velikega Lancea Armstronga. Leta 1999 je Ullrich dobil Vuelto, na olimpijskih igrah leta 2000 pa je osvojil zlato in srebrno medaljo. Leta 2007 je pod pritiskom dopinških obtožb končal kariero.

Leta 1993 so košarkarji moštva Houston Rockets izenačili rekord v najboljšem štartu v ligi NBA, ko so zmagali na prvih 15 tekmah sezone.

Leta 1995 sta bila za najboljša slovenska športnika izbrana skakalec v daljino Gregor Cankar in tekačica čez ovire Brigita Bukovec.

Leta 1997 je ženska rokometna reprezentanca Slovenije za uvod svetovnega prvenstva v Nemčiji izgubila proti Makedoniji z 22:26.

Leta 2017 je slovenska ženska rokometna reprezentanca na uvodni tekmi svetovnega prvenstva v nemškem Trierju premagala Francijo s 24:23

Rodili so se:

1948 – nekdanji češki nogometaš Antonin Panenka

1970 – nekdanji ruski skakalec ob palici Maksim Tarasov

1971 – nekdanji bolivijski nogometaš Julio Cesar Baldivieso

1971 – nekdanji italijanski nogometaš Francesco Toldo

1972 – pokojni latvijski hokejist Sergejs Žoltoks

1973 – nekdanji nemški profesionalni kolesar Jan Ullrich

1973 – nekdanja srbsko-ameriška teniška igralka Monika Seleš

1980 – slovenski nogometaš Andrej Kvas

1981 – hrvaški nogometaš Danijel Pranjić