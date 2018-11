Foto: Wikimedia Commons Prva mednarodna nogometna tekma v glasgowskem parku Hamilton Crescent na ilustraciji Williama Ralstona (1848–1911).

… leta 1872 so v Glasgowu odigrali prvo uradno mednarodno tekmo v zgodovini nogometa, v kateri sta se Škotska in Anglija razšli z neodločenim izidom 0:0.

Pred tem sta "reprezentanci Škotske in Anglije" v letih 1870 in 1871 odigrali pet neuradnih tekem. Ekipi sta bili delno sestavljeni iz igralcev ragbija, največji škotski očitek tej seriji, v kateri "škotska izbrana vrsta" ni dosegla nobene zmage, pa je bil, da so "škotsko reprezentanco" sestavljali igralci iz Londona, t. i. "Angloškoti", in da zato niso bili pravi predstavniki Škotske.

30. novembra leta 1872 so škotsko reprezentanco sestavili iz igralcev vodilnega škotskega kluba Queens Park iz Glasgowa, angleška pa je svoje predstavnike črpala iz devetih angleških klubov. To je bil po vseh kriterijih prvi pravi mednarodni nogometni obračun.

Zgodilo se je še:

Leta 1956 je ameriški boksar težke kategorije Floyd Patterson v peti rundi nokavtiral rojaka Archieja Moora v dvoboju za naslov svetovnega prvaka. Tako Patterson kot Moore sta se kasneje pomerila tudi z legendarnim Muhammadom Alijem. Floyd je izgubil oba dvoboja (leta 1965 s tehničnim nokavtom in leta 1972 z odstopom po sedmi rundi), Moore pa edinega (leta 1960 po nokavtu v četrti rundi). Moore je bil kratek čas tudi Alijev trener.

Leta 1960 se je v britanskem mestu Leicester rodil Gary Lineker, nekdanji nogometni napadalec in kapetan angleške reprezentance. Med svojo kariero, ki je trajala od leta 1976 do leta 1994, je bil Lineker eden najbolj poznanih in občudovanih nogometašev na svetu. Igral je v uveljavljenih domačih in evropskih klubih, kot so Leicester City, Everton, Barcelona in Tottenham Hotspur. Med letoma 1984 in 1992 je bil član angleške reprezentance in dve leti tudi njen kapetan (1990–1992). V reprezentančnem dresu je odigral 80 tekem in v njih zabil 48 golov.

Leta 1969 se je rodil slovenski kolesar Martin Hvastija. Med profesionalci je dosegel deset zmag, zadnjo junija 2005 na dirki za VN Kranja. Saveljčan se je prve etapne zmage veselil leta 1997 na dirki Circuito Montagnes v Španiji. Dvanajstkrat je nastopil na treh največjih dirkah na svetu, dvakrat na Dirki po Franciji, petkrat na Dirki po Italiji in petkrat na Dirki po Španiji. Hvastija je bil dolgo selektor slovenske reprezentance, danes je njen športni direktor.

Leta 1977 je na nogometni tekmi proti Španiji pri porazu z 0:1 zadnjič v dresu Jugoslavije igral Danilo Popivoda, ki je v reprezentanci zbral 20 tekem in zabil pet golov.

Leta 1982 je urugvajski nogometni klub Penarol v povratni tekmi finala pokala libertadores (južnoameriška različica lige prvakov) v Santiagu de Chile z 1:0 premagal čilsko Cobreloo in s skupnim izidom 1:0 osvojil pokal.

Leta 1986 je češki teniški igralec Ivan Lendl postal prvi teniški igralec, ki je v karieri zaslužil več kot deset milijonov dolarjev.

Leta 1996 so v košarkarski ligi NBA Chicago Bulls v gosteh premagali San Antonio Spurs s 97:88. Michael Jordan je s 35 točkami dosegel mejo 25 tisoč točk v karieri.

Leta 1997 se je od funkcije selektorja slovenske nogometne reprezentance poslovil Zdenko Verdenik, ki je izbrano vrsto vodil od januarja 1994 ter z njo nastopil v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 1996 in svetovno prvenstvo 1998, na katerih je zbral le točko. Slovenijo je vodil na 32 tekmah ter zbral deset zmag, osem remijev in 14 porazov.

Leta 1998 je Roberta Charltona - Bobbyja Mednarodno združenje nogometnih zgodovinarjev in statistikov s pomočjo novinarjev razglasilo za angleškega nogometaša stoletja. Svetovni prvak iz leta 1966 se je s 300 točkami uvrstil pred Roberta Moora.

Leta 2003 so avstralski teniški igralci še 28. v zgodovini osvojili Davisov pokal, potem ko so v Melbournu premagali Špance s 3:1. Odločilno točko je prispeval Mark Phillippousis, ki je s 7:5, 6:3, 1:6, 2:6 in 6:0 ugnal Juana Carlosa Ferrera.

Rodili so se:

1960 – nekdanji angleški nogometaš Gary Lineker

1965 – nekdanji brazilski nogometaš Aldair

1968 – nekdanji francoski poklicni kolesar Laurent Jalabert

1969 – nekdanji slovenski poklicni kolesar Martin Hvastija

1971 – nekdanji slovenski nogometaš Niko Podvinski

1972 – nekdanji portugalski nogometaš Abel Xavier

1978 – nekdanji slovenski nogometaš Mladen Kovačevič

1979 – argentinski košarkar Andres Nocioni

1983 – romunsko nogometaš Adrian Cristea

1984 – nizozemski nogometaš Nigel de Jong

1989 – slovaški nogometaš Vladimir Weiss

1990 – norveški šahist Magnus Carlsen