Po sagi s Ter Stegnom Barceloni zelena luč za registracijo Garcie

Barcelona je dobila dovoljenje za registracijo Joana Garcie kot nadomestnega vratarja, ki bo v katalonskem nogometnem velikanu nadomestil Marca-Andrea Ter Stegna, katerega poškodba hrbta bo terjala dolgotrajno zdravljenje in rehabilitacijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemški reprezentant Ter Stegen je bil s klubom v sporu glede poškodbe, saj je trdil, da bo po operaciji odsoten le tri mesece. Pravila španske la lige določajo, da mora biti igralec odsoten vsaj štiri mesece, da se šteje za dolgotrajno odsotnega, kar bi Kataloncem omogočilo, da sprosti del njegove plače.

La liga se je zdaj strinjala, da poškodba 33-letnega Ter Stegna izpolnjuje ta merila, zato bo Barca registrirala nekdanjega vratarja Espanyola Garcio, da bi bil ta pravočasno nared za otvoritveno tekmo lige proti Mallorci v soboto.

"Barcelona sporoča, da je zdravniški odbor la lige odločil, da poškodba vratarja Marca-Andreja Ter Stegena izpolnjuje merila za dolgotrajne poškodbe, ki jih določajo veljavni predpisi. Klub bo takoj ko bo mogoče uradno potrdil registracijo Joana Garcíe," je sporočilo vodstvo Barcelone.