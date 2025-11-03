Opel uvaja eno najdaljših jamstev v Sloveniji – 8 let brezskrbne vožnje za vsakega kupca

Nakup vozila ni več le izbira med modeli – je odločitev za dolgoročno zanesljivost, podporo in brezskrbnost.

Foto: AW SLO DISTRIBUTION, D.O.O.

Matej je podjetnik. Vsak dan prevozi več sto kilometrov – od dostav do montaž pohištva. Živi hitro, odločitve sprejema premišljeno. Avto je njegov ključni sodelavec – brez njega se delo ustavi.

Nekega jesenskega jutra pa se je zgodilo tisto, česar se boji vsak voznik. Pred pomembno dostavo se je sredi podeželske ceste prižgala rdeča lučka. Motor je zastal. Na obzorju ni bilo servisa. Vsaka minuta je pomenila izgubljeno stranko.

Matej je poklical asistenco. V manj kot eni uri je bila pomoč tam. Nadomestno vozilo je prevzel še isti dan in dostava je bila pravočasno opravljena. Brez dodatnih stroškov, brez birokratskih zapletov. Takrat si je rekel: "Tega ne moreš dobiti v katalogu ali na ceniku. To je zanesljivost, ki šteje."

Ko je menjal vozni park podjetja, ga nista zanimali le poraba goriva ali cena. Spraševal se je: Kdo bo stal ob meni, ko bo šlo kaj narobe?

Zato je izbral Opel. Avto je bil po njegovi meri, a odločil se je zaradi obljube: osem let jamstva FlexCare.

Opel uvaja eno najdaljših jamstev v Sloveniji

Z oktobrom 2025 Opel postavlja nov standard dolgoročne zanesljivosti. Vsa nova osebna in gospodarska vozila bodo opremljena s paketom FlexCare – jamstvom proizvajalca in asistenco, ki traja kar osem let, oziroma do 120 tisoč kilometrov za osebna vozila in do 200 tisoč kilometrov za lahka gospodarska vozila.

Gre za eno najdaljših jamstev v Sloveniji, ki kupcu ne ponuja le zaščite, temveč tudi občutek varnosti in dolgoročne podpore.

Jamstvo potrjuje zaupanje proizvajalca v kakovost vozil Opel in zavezanost h kupcem, ki od znamke pričakujejo zanesljivost, preglednost in brezskrbnost.

Zanesljivost, ki povezuje

Ključna prednost novega jamstva FlexCare je, da pripada vsakemu kupcu novega Opla – ne glede na način financiranja. Naj bo nakup z gotovino, lizingom, kreditom ali operativnim najemom, vsi prejmejo enako celovit paket:

Pri nakupu vozila se vedno več kupcev – tako zasebnih kot poslovnih – odloča na podlagi poprodajnih storitev. Redno vzdrževanje, dostopnost servisov, hitra odzivnost in preglednost stroškov so postali ključni dejavniki.

FlexCare odgovarja prav na te potrebe. Kupci, ki izberejo novo Oplovo vozilo, lahko računajo na celovito podporo v vseh fazah lastništva: od rednih servisov in asistence na cesti do strokovne pomoči v nepredvidenih okoliščinah.

Najdaljša pot se začne z občutkom varnosti

Matej danes vozi samozavestno. Ve, da ni sam na cesti. Ve, da ima partnerja – ne le avto.

Tisti jutranji trenutek skrbi je postal razlog za brezskrbnost prihodnjih osem let.

Za več informacij o osemletnem jamstvu FlexCare obiščite spletno stran www.opel.si ali se oglasite v najbližjem pooblaščenem Oplovem salonu, kjer vam bodo svetovali glede najprimernejše rešitve za vaše potrebe – zasebne ali poslovne.

Naročnik oglasnega sporočila je AW SLO DISTRIBUTION, D. O. O.