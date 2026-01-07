Agencija za varnost prometa (AVP) in ministrstvo za infrastrukturo sta pred dobrim mesecem dni sprejela vrsto dodatnih ukrepov za skrajševanje čakalnih dob na vozniški izpit. Na ministrstvu ocenjujejo, da so učinki že vidni, saj se je čakalna doba na najbolj obremenjenih območjih skrajšala za 33 odstotkov, kar v praksi pomeni iz 96 na 64 dni.

Z ministrstva so sporočili, da se je v dobrem mesecu dni od uvedbe optimizacije in zaposlitve novih ocenjevalcev čas za pristop k praktičnemu delu vozniškega izpita na najbolj obremenjenem območju, ki združuje lokacije Ljubljana, Domžale, Kranj in Jesenice, skrajšal za 33 odstotkov. To v praksi pomeni iz 96 na 64 dni. Za dobro polovico je skrajšana tudi čakalna doba od 30. junija lani, ko je bila zabeležena najdaljša čakalna doba 135 dni, do 5. januarja letos, ko znaša 64 dni.

Do 28. februarja je praktični del tako v Ljubljani, Domžalah, Kranju in Jesenicah mogoče opravljati tudi ob sobotah in nedeljah, so izpostavili.

Po navedbah ministrstva je izboljšanje stanja vidno tudi na drugih območjih po državi. Kandidatom je omogočen hitrejši pristop k opravljanju teoretičnega in praktičnega dela vozniškega izpita. "Najkrajša čakalna doba za praktični del izpita je trenutno v Mariboru in na Ptuju ter znaša do 10 dni. Krajše so tudi čakalne dobe za opravljanje teoretičnega dela izpita, najkrajša je v Celju in znaša 10 dni, v Krškem in Trbovljah pa je trenutna čakalna doba 17 dni," še pojasnjujejo na ministrstvu.

Za vozniški izpit najmanj tisočaka

Celotni stroški vozniškega izpita po navedbah časnika Delo v večini primerov presegajo tisoč evrov. Po podatkih avtošol kandidati v povprečju opravijo približno 35 ur vožnje, v Ljubljani pa se skupna cena najpogosteje giblje med 1100 in 1500 evri, odvisno od kategorije vozila, števila ur in izbrane ponudbe, navaja Delo.