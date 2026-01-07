Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
7. 1. 2026,
13.23

42 minut

Italijani driftali po parkirišču v Lipici, kazen ni bila nizka

Na. R.

Driftanje za zabavo na javnih površinah je prekršek.

Driftanje za zabavo na javnih površinah je prekršek.

Foto: Guliverimage

Koprski policisti so v torek ukrepali na parkirišču v Lipici, kjer so po prijavi našli štiri Italijane, ki so driftali z avtomobili, kar ni dovoljeno.

Koprsko policijsko upravo so ob 11.30 obvestili, da na parkirišču hotela v Lipici, ki je bilo poledenelo in neposuto, driftajo avtomobili z italijanskimi registrskimi oznakami. 

Policisti so na kraju opravili razgovore, potem pa izsledili kršitelje, štiri državljane Italije, stare 23 in 21 let, iz Trsta in okolice.

Izrekli so jim globo po 8. točki 45. člena Zakona o pravilih cestnega prometa, ki določa, da se "z globo 200 evrov kaznuje za prekršek voznik motornega vozila, ki razen v nevarnosti sunkovito speljuje, zavira ali ustavlja."

Kazen so poravnali na kraju, so še sporočili iz Kopra. 

