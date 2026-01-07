Slovenijo zajel polarni mraz: četrtek bo leden, Arso prižgal alarm

Meteorologi za četrtek napovedujejo zelo mrzlo jutro. V notranjosti Slovenije bodo najnižje temperature večinoma med –15 in –10, v mraziščih tudi okoli –20 stopinj Celzija. Tudi čez dan bo temperatura ostala pod lediščem. Agencija za okolje (Arso) je zato za večji del države izdala oranžno vremensko opozorilo, jugozahod države je obarvan rumeno.

Četrtkove jutranje temperature bodo padle krepko pod ničlo. V notranjosti države bomo namerili od –16 do –19, v mraziščih okoli –20 stopinj Celzija. Temperature bodo pod lediščem tudi na Primorskem, kjer je napovedanih od –8 do –4 stopinj Celzija. Po nižinah takšnega mraza ni bilo že skoraj osem let, poroča Meteoinfo.

Hladno bo tudi čez dan, ko bodo najvišje temperature med –4 in nič stopinjami, na Primorskem okoli štiri stopinje.

Zaradi mraza je Arso za večji del države izdal oranžno opozorilo, za jugozahod države pa velja rumeno opozorilo zaradi nizkih temperatur.

Še bo snežilo

Nizke temperature bodo vztrajale do konca tedna. V petek zjutraj se bo od zahoda pooblačilo, pojavljale se bodo krajevne padavine. Deloma bo deževalo, deloma snežilo. Možna bo poledica. Plohe, lahko tudi snežne, se bodo nadaljevale v noči na soboto. Zjutraj bodo ponehale, čez dan se bo zjasnilo.

V nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, lahko nastane tudi kakšna snežna ploha, napovedujejo na Arsu.