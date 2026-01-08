Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. S., S. T. A.

Četrtek,
8. 1. 2026,
15.43

Četrtek, 8. 1. 2026, 15.43

Božičnica – od tradicije do besede leta 2025

R. S., S. T. A.

božičnica | Kot so ob izboru poudarili na inštitutu, besede pogosto delujejo kot ogledalo časa, v katerem nastajajo, in razkrivajo, kaj družba v določenem trenutku doživlja kot pomembno. | Foto Shutterstock

Kot so ob izboru poudarili na inštitutu, besede pogosto delujejo kot ogledalo časa, v katerem nastajajo, in razkrivajo, kaj družba v določenem trenutku doživlja kot pomembno.

Foto: Shutterstock

Slovenija je za besedo leta 2025 izglasovala božičnico. V okviru akcije, ki jo vodi Znanstvenoraziskovalni center SAZU, je javnost med več kot 470 predlogi izbrala besedo, ki je bila v preteklem letu pogosto prisotna v javnem prostoru in vsakdanjih pogovorih. Božičnica, sicer beseda z več tradicionalnimi pomeni, se je v letu 2025 v rabi najpogosteje uveljavila kot poimenovanje denarnega dodatka ob koncu leta, zlasti v povezavi z uveljavitvijo t. i. Golobove božičnice, v času, ko so gospodinjstva soočena z večjimi izdatki zaradi praznikov, višjimi stroški za hrano in energente ter zaključevanjem letnih obveznosti.

Vodja akcije Simona Klemenčič z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša je pojasnila, da je bila odločitev o tem, katere besede uvrstiti v končni izbor, izredno težka. Med 470 predlogi je bilo skoraj 200 različnih, med njimi pa so bili na primer digitalna demenca, digitalni evro, nomofobija kot strah pred odsotnostjo mobilnega telefona, pa tudi butlfon kot nasprotje pametnega telefona. Več kot štiri tisoč glasovalcev je na koncu zmagovalni besedi božičnica prisodilo 1.178 glasov, na drugo mesto se je uvrstila dolgotrajna oskrba, na tretje mesto pa zastoj.

Primer božičnice v letu 2025, ki se je v javnem prostoru uveljavila predvsem kot poimenovanje denarnega dodatka, uvedbe t. i. Golobove božičnice ob koncu leta –, kaže, kako se lahko raba besede v določenem obdobju premakne iz tradicije v vsakdanjo rabo. | Foto: Vlada RS, Shutterstock Primer božičnice v letu 2025, ki se je v javnem prostoru uveljavila predvsem kot poimenovanje denarnega dodatka, uvedbe t. i. Golobove božičnice ob koncu leta –, kaže, kako se lahko raba besede v določenem obdobju premakne iz tradicije v vsakdanjo rabo. Foto: Vlada RS, Shutterstock

Akcijo Beseda leta je omenjeni inštitut znotraj ZRC SAZU pripravil desetič po vrsti. Kot je povedal predstojnik inštituta Kozma Ahačič, z njo krepijo zavest o pomenu besed v našem življenju. "Besede so naše ogledalo, zato so nam včasih všeč, včasih pa se ob njih zgrozimo. V okoljih, kjer ljudje vedo, da delajo narobe, a želijo to prikriti, zato najprej začnejo spreminjati jezik in z napačnimi besedami poimenovati problematične pojme," je izpostavil.

božičnica
Nabor finalistk kot odsev tem leta

Finalistke za besedo leta so bile še carina, dolgotrajna oskrba, dvojna raba, flotilja, iskljiv, paliativa, redke zemlje, somestje, tiktokizacija in zastoj. Komisija jih je izbrala izmed 470 prispelih predlogov, nato pa izbor prepustila javnosti, ki je o zmagovalki odločala z glasovanjem do razglasitve. Nabor finalistk ponuja dober vpogled v teme, ki so v zadnjem letu zaznamovale javni prostor – od socialnih in zdravstvenih vprašanj do geopolitike, digitalnih trendov in zastojev v sistemih.

