Razglasili so besedo in kretnjo leta 2024

Beseda, ki je najbolj zaznamovala leto 2024, je po izboru javnosti postala genocid. Med 11 finalistkami so jo razglasili danes na ZRC SAZU, kjer so razglasili tudi kretnjo leta, ki jo izbira Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije. Največ glasov je dobila kretnja za mir.

Akcija za besedo leta poteka pod okriljem Inštituta Frana Ramovša ZRC SAZU od leta 2016. Javnost je tokrat poslala več kot 600 predlogov, komisija pa je med finalistke, med katerimi je bila tudi Delova beseda leta, uvrstila še besede bojler, brutalno, dvoživka, hibridno delo, kajtanje, komisarka, odklop, omrežnina, učitelji in zet.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Po številu glasov javnosti sta se na drugo in tretje mesto uvrstili omrežnina in dvoživka.

Foto: Ana Kovač

V komisiji, ki je izbrala finalistke, so bili predstavniki ZRC SAZU Kozma Ahačič, Marijan Dović, Dan Podjed, Agata Tomažič in vodja akcije Simona Klemenčič, Slavko Jerič z MMC RTV Slovenija in Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije.

Lani je največ glasov v izboru dobila beseda ujma v navezavi na poplave, ki so prizadele državo.