Baterijska reja, oddaja stanovanj, evtanazija: znana bo usoda treh odmevnih zakonov

Zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja bo glede na predlog polnoletnemu bolniku, ki je sposoben odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljne prekinitve končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi.

Zdravljenje bo moralo biti izčrpano in ne bo smelo dajati utemeljenega pričakovanja na ozdravitev oziroma izboljšanje stanja. Pravice ne bo mogoče uveljavljati na podlagi neznosnega trpljenja, ki je odraz duševne bolezni.

Kaj predvideva predlog zakona o gostinstvu?

Predlog zakona o gostinstvu medtem med drugim prinaša regulacijo kratkoročnega oddajanja stanovanj in hiš. Omejitve v predlogu so se glede na sprva predvidene v zakonodajnem postopku precej omilile. Predvidena je omejitev kratkotrajnega oddajanja na 60 dni v občinah s stanovanjsko krizo, bodo pa lahko te omejitve spremenile, in sicer na najmanj 30 in največ 270 dni v koledarskem letu. Za katere občine bodo veljale omejitve, bo določila vlada, seznam bo veljal dve leti. Za omejitev, in sicer na vsaj 60 dni v letu, se bodo lahko prostovoljno odločile tudi občine, ki ne bodo na seznamu.

Za kratkoročno oddajanje bodo potrebni vpis v register nastanitvenih obratov in pridobitev identifikacijske številke ter soglasje vsaj 75 odstotkov etažnih lastnikov v stavbi in soglasje vseh lastnikov mejnih stanovanj.

V predlogu zakona o zaščiti živali tudi popolna prepoved baterijske reje

Predlog novele zakona o zaščiti živali pa med drugim prinaša uvedbo seznama dovoljenih vrst eksotičnih živali, obvezno označevanje mačk, spremembe modela financiranja oskrbe zapuščenih živali, razširjene možnosti odvzema živali, uvedbo popolne prepovedi baterijske reje kokoši nesnic, prepoved kirurške kastracije pujskov do sedmega dneva brez uporabe anestezije in analgezije ter okrepljen inšpekcijski nadzor in višje kazni za hujše kršitve.

Pred poslanci bo tudi predlog novele zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki v sklopu sanacije po ujmi leta 2023 predvideva pravno podlago za neposreden nakup zemljišč za gradnjo nadomestitvenih objektov na varnih lokacijah.

Predvideno je tudi odločanje o predlogih zakonov o funkcionarjih in o šolski inšpekciji. Druga današnja izredna seja DZ bo namenjena predlogu za razveljavitev sklepa, da se razpiše posvetovalni referendum o povišanju obrambnih izdatkov.