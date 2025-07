Parlament je s 50 glasovi za in desetimi proti po vetu državnega sveta vnovič potrdil zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja ter zakon o medicinski konoplji. Poslanci so morali znova odločati, ker je DS v torek sprejel odložilni veto na zakon. Pred poslanci sta še zakona o zaščiti živali in o gostinstvu.