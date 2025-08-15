Oven

Občutili boste neprijeten vpliv neke osebe, ki vam bo skušala na vsak način vsiliti svoje mnenje, vi pa se ne boste mogli temu dovolj odločno upreti. Pazite, da zaradi svoje neodločnosti ne boste nato koga prizadeli, ko vam bo hotel dati dobronameren nasvet. Dobro premislite, preden boste kaj izrekli.

Bik

Danes bo napočil trenutek, da vsem pokažete, kdo ste in koliko veljate. Stvari se bodo odvijale kar same od sebe; po vaših načrtih in pričakovanjih, brez da bi se vi za to morali kaj truditi. Finančno stanje je solidno, kmalu si boste lahko privoščili tudi krajše počitnice, po katerih toliko hrepenite. S tem si boste napolnili baterije.

Dvojčka

Samski boste danes zelo vedro razpoloženi, občasno pa bodo lahko nastopili tudi napadi jeze. Ob spoznanju, da ljubljena oseba do vas ne čuti enako, poskusite krotiti strasti. Ne pokažite se v najslabši možni luči. Vezani pa boste od partnerja zahtevali več, kot pa ste mu sami pripravljeni nuditi. Zamislite se!

Rak

Odnosi v družini bodo odlični, z veseljem se boste pogovarjali in izmenjavali zamisli ter predloge. Predvsem vas veseli dejstvo, da ste postali zelo povezani, usklajeni in imate čas drug za drugega. V dobro voljo se boste spravljali z družinskimi igrami, ob gledanju komedij ali sprehajanju po idiličnih vaških potkah ter gozdičkih.

Lev

Samski boste prišli na svoj račun, saj bo neka oseba končno opazila vaše prizadevanje. Tudi v okolju in družbi boste prejeli nekaj podpore, zato boste prepričani, da ste na pravi poti. Če ste v razmerju, pa bo danes trpela vaša samozavest, saj se bosta s partnerjem že navsezgodaj sporekla.

Devica

Na svoja pleča si boste naložili malce preveč dela, po vrhu vsega pa bodo ljudje od vas pričakovali, da boste reševali še njihove težave. Zaradi preobremenjenosti boste jezni in nerazpoloženi. Stanje v vaši denarnici ni prav nič razveseljujoče, se bo pa kmalu izboljšalo. Privoščite si sprehod v naravi.

Tehtnica

Danes boste našli odlično rešitev za organizacijo določenega projekta. Nekaj stvari se bo zaradi tega povsem ustavilo, a ne pozabite na najbližje. Pričakujete lahko nekakšno dediščino ali drugo finančno pomoč. Povečal se vam bo apetit. Poskusite se prebiti mimo sladkarij in ne posegajte preveč po njih.

Škorpijon

Želeli si boste potrditve, da ste se pravilno odločili, zato boste bližnje dobesedno prisilili, da se bodo strinjali z vami. Na denarnem področju sprememb ne pričakujte, se pa lahko zgodi, da boste zaradi nepričakovanih stroškov nekoliko pod stresom. Kar se tiče zdravja, vas kmalu čaka zdravniški pregled.

Strelec

Preizkusili se boste v reševanju tujih težav. Prevzeli boste pobudo, kar vam bo pomagalo izboljšati tudi vaše stanje. Pri reševanju določenih zadev pa se modro zanesite na usodo. Poskrbite tudi za sprostitev. Pojdite na kakšno masažo ali sprehod, predvsem pa posvečajte svojemu zdravju več pozornosti, kot ste jo do sedaj.

Kozorog

Vaše razpoloženje bo odlično, čeprav boste po napornem delavniku psihično precej utrujeni. Že kmalu vas čaka veliko novega in pozitivnega, zato pozabite na pretekle slabe izkušnje in pozitivno zrite v prihodnost. Če vam bo to uspelo, se boste počutili kot prerojeni. Obiščite sorodnike in prijatelje, njihova družba vam bo dobro dela.

Vodnar

Zavedate se, da ste sposobni voditi ljudi in narediti stvari najbolje, kar se da. Tudi danes boste dali vse od sebe, da boste to dokazali. Zelo boste obremenjeni z načrtovanjem svojih prihodnjih finančnih naložb. Rešiti želite več stvari hkrati, a nimate trdne finančne podlage. Odpravite stres in se umirite.

Ribi

Samski izkoristite večer za živahno druženje. Morda vam jutri ne bo do družbe in si boste želeli le miru ter tišine, zato se vsaj nocoj zabavajte! Vezani pa boste pozornost usmerili predvsem na ljubezen, družino in odnose s sorodniki. Skušali boste razčistiti neke zadeve, a pri tem ne pričakujte podpore.