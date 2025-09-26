Kam za prvi jesenski konec tedna? Zagotovo boste našli nekaj zase.

Prvi letošnji jesenski konec tedna bo tokrat precej kulturno in kulinarično obarvan, v ospredju pa bodo tudi številne trgatve, ki se bodo ta konec tedna zvrstile po različnih slovenskih krajih. Na svoj račun bodo seveda prišli tudi športni navdušenci. Vabimo vas, da dogodke, ki jih želite obiskati ta konec tedna, poiščete tudi v zavihku Siol Dogodki .

Pika Nogavička na obisku v Cityparku

Že danes ob 17. uri bo Pika Nogavička najmlajše obiskala v nakupovalnem središču Citypark. Otroci in starši se bodo lahko z njo srečali pred poslovalnico Mladinske knjige v Cityparku. Poskrbela bo za veselo druženje, nepozabne trenutke in čarobno doživetje, polno smeha, nagajivih domislic in zgodb. Dogodek je odlična priložnost, da otroci spoznajo svojo priljubljeno junakinjo v živo in se z njo fotografirajo, starši pa ob tem pobrskajo po bogati ponudbi knjig in daril Mladinske knjige, so zapisali organizatorji.

Žan Serčič spet prihaja v Križanke

Ljubljenec ženskih src in latino ritmov Žan Serčič se z razširjeno zasedbo po dobrem letu dni s koncertom, ki ga je naslovil 15 let navdiha, vrača v Križanke. 2025 je za Žana prav posebno leto: maja je upihnil 30 svečk, mineva pa tudi 15 let od njegovega nastopa na šovu Slovenija ima talent, ki so mu sledili prvi glasbeni uspehi, pa skoraj konec kariere in počasen prodor med naše najbolj iskane glasbene avtorje in izvajalce. Ob obilju dobre glasbe, ki je je kot pevec, glasbenik, avtor besedil, melodij ter producent ustvaril zase, se je v tem času podpisal tudi pod kup uspešnic drugih priznanih slovenskih glasbenikov.

Foto: Lea Remic Valenti

Predstava Iznenada Salome prihaja v Odisejo

Foto: Mediaspeed Prav tako v petek ob 20.00 v Odisejo v Ljubljani prihaja Salome s svojo predstavo Iznenada Salome. Iznenada Salome je stand-up kabaret, poln glamurja, glasbe, komičnih zgodb iz resničnega življenja, na koncu pa tudi globokih sporočil za družbo. Si drznete na zadnjo izvedbo predstave glamurozne, a brutalno iskrene Salome? Salome prihaja v Odisejo prvič, njena predstava Iznenada Salome pa bo prav tukaj odigrana zadnjič in potem nikoli več! V tem duhu smo za vas pripravili tudi vstopnice VIP z najudobnejšimi sedeži na najboljših položajih ter vključenim meet&greet s Salome.

Sobota bo rezervirana za trgatev

Trgatve bodo organizirane po številnih krajih po Sloveniji. Svečana trgatev trte Nikolaje, potomke najstarejše trte na svetu, bo to soboto. Člani Društva savinjskih vinogradnikov na čelu s skrbnikom trte Jožetom Sopotnikom bodo že 18. obtrgali Nikolajo, potomko najstarejše trte iz Maribora, ki raste pred obrambnim stolpom v Žalcu.

Potomko stare vinske trte bodo v soboto obirali tudi na Dobrni. Organizatorji obljubljajo trgatev pri potomki stare trte, kulturni program, pester izbor zavitkov, pogač in loparnic, malico trgačev, prvo mlado vino in nastop ansambla Odpev.

Foto: Shutterstock

V Radovljici na Linhartovem trgu bo v soboto in nedeljo že tretje leto zapored največji slovenski dogodek, posvečen brezglutenski prehrani, Gluten-Free Expo Slovenija. Glavni dan bo v nedeljo, 28. septembra 2025, med 10.00 in 17.00 na Linhartovem trgu, dogajanje pa se bo začelo že v soboto, 27. septembra, s posebnimi kulinaričnimi delavnicami in dogodki.

Na letošnjem sejmu se bo predstavilo več kot 25 ponudnikov brezglutenskih izdelkov iz Slovenije in tujine, obljubljajo organizatorji. Obiskovalci bodo lahko okušali in kupovali širok nabor izdelkov, se udeležili kuharskih predstavitev v novi demo kuhinji, poslušali strokovna predavanja ter se zabavali ob pestrem spremljevalnem programu (otroške delavnice, glasba v živo, čarodej, igre na prostem). Posebna novost je tudi srečelov, v katerem prav vsaka srečka prinaša nagrado.

Štajerski derbi Prve nogometne lige

Za športne, nogometne in navijaške navdušence bo rezervirana sobota, saj se bodo v desetem krogu nogometnega državnega prvenstva vodilni Celjani na domačem igrišču pomerili z Mariborčani. Gre za drugi derbi štajerskih ekip v tej sezoni, prvega v uvodnem krogu prvenstva v Mariboru so Celjani dobili z 2:1.

Foto: Aleš Fevžer

Foto: Shutterstock

V Ivančni Gorici bo v nedeljo potekal Štrudeljfest 2025. Gre za kulinarični festival - organizator obljublja doživetje pristne domačnosti, tradicije in raznolikih okusov. Dišalo bo po sveže pečenem štrudlju in tradicionalnih slovenskih jedeh. Med več kot 60 različnimi štrudlji bodo obiskovalci lahko našli klasične jabolčne in drzne sodobne kombinacije.

Konjiški maraton na zadnjo septembrsko nedeljo

Foto: Shutterstock Zadnja septembrska nedelja je dan za tekaški dogodek s prelepo traso - skozi Dravinjsko dolino, mimo vinorodnih gričev, do turističnih Zreč, kjer se obrne in pelje nazaj do vznožja Konjiške gore skozi ciljno črto v središču starega mestnega jedra Konjic. Najdaljša trasa meri polmaratonskih 21 kilometrov, dopolnjujeta pa jo še srednjeprogaških 10 kilometrov in rekreativnih 5 kilometrov. Otroci se pomerijo na otroških tekih - na Konjičkovem teku za predšolske otroške in Teku šolarjev za osnovnošolce.

Kanauska čilijada

V nedeljo bo v Kanalu ob Soči potekala Kanauska čilijada. oz. čili tržnica. Dogodek ponuja odlično priložnost, da se povežete z ljubitelji čilija in odkrijete nove okuse. Seveda tudi manj navdušeni nad pekočimi jedmi ne bodo odšli lačni ali žejni saj si vsak, po svojem okusu, začini svoj "krožnik". Osnova je rahlo pikantna, za "dodatke" pa se lahko sprehodite med stojnicami in poskusite čili omake.

Škreblfest, festival suhega sadja

V nedeljo ob 14. uri bo na Razborah na domačiji Zupančič znova oživel Škreblfest, pisan festival suhega sadja, v okviru katerega bo potekalo raznovrstno dogajanje z izjemno ponudbo lokalnih obrtnikov in pridelovalcev ter izobraževalno-zabavnim programom za otroke. Na dogodku, ki ga bo gostila domačija Zupančič, bodo obiskovalci lahko spoznali liofiliziranje sadja ter delovanje sušilnice sadja ter si, ob nastopih domačih kulturnikov, ogledali razstavo Gobarskega društva Novo mesto.

