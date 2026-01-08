Ljudje, rojeni v teh znakih, hočejo biti vedno glavni

V vsaki razpravi, dogovarjanju ali skupnem načrtovanju se najde kdo, ki samodejno prevzame nadzor in hoče sprejemati odločitve. Običajno so to pripadniki enega od teh treh nebesnih znamenj.

Oven

Ovni ne prenašajo zavlačevanja in nejasnih odločitev. Če dogovarjanje traja predolgo, bodo brez zadržkov prevzeli pobudo in ustavili razpravo. Radi imajo nadzor nad položajem, ker so prepričani, da so njihove rešitve najboljše, tudi če nimajo vseh informacij. Ko začutijo odpor, začnejo svoje stališče še močneje braniti in ne razumejo, da drugim ne dovolijo lastnega mnenja. Če stvari ne gredo po njihovih željah, postanejo nestrpni in odkrito pokažejo nezadovoljstvo, saj jim je pomembno, da se vedno počutijo kot pobudniki.

Lev

Levi so radi v središču pozornosti in se nočejo sprijazniti z vlogo opazovalca. Ob sprejemanju odločitev pričakujejo, da bo njihovo mnenje obveljalo kot ključno. Nastopajo samozavestno in prepričljivo, zato drugi pogosto nezavedno sprejmejo njihovo različico kot edino pravo. Tudi v odnosih hočejo imeti zadnjo besedo, a to prikrivajo s skrbjo za druge ali velikimi gestami. Če začutijo, da kdo dvomi o njihovi avtoriteti, se na to odzovejo ali burno ali z umikom, vedno pa z istim sporočilom - naj se ve, kdo ima zadnjo besedo.

Kozorog

Kozorogi ne marajo kaosa in improvizacije, prav zato pa hočejo vedno imeti nadzor nad položajem. Ob načrtovanju hočejo vedeti vse podrobnosti in biti prepričani, da bo vse teklo po njihovih pravilih. Odgovornost je po njihovem mnenju povezana s sprejemanjem odločitev, zato se jim zdi logično, da imajo glavno besedo. V poslovnem svetu pogosto prevzamejo vodstvene položaje, v zasebnem življenju pa delujejo strogo in nepopustljivo. Težko se prilagajajo zamislim drugih, če se jim zazdi, da so nepremišljene.