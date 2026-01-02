Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

R. S.

Petek,
2. 1. 2026,
4.00

7 hur, 33 minut

Kam za vikend?

Kam za vikend: na novoletni pohod in skok v ledeno jezero ali tekmo alpskega smučanja

R. S.

Kranjska Gora, slalom | V Kranjski Gori bodo na enem mestu zbrane najboljše alpske smučarke sveta. | Foto Filip Barbalić

V Kranjski Gori bodo na enem mestu zbrane najboljše alpske smučarke sveta.

Foto: Filip Barbalić

Prvi konec tedna novega leta že tradicionalno ni najbolj pester. Kljub temu pa nam je uspelo izbrskati nekaj zanimivih dogodkov, s katerimi si lahko popestrite začetek leta. Med drugim se lahko odpravite na novoletni pohod, si ogledate tekmo svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske ali obiščete gledališče. Vse dogodke tega konca tedna si oglejte na naši strani Siol Dogodki.

Rakiško jezero, Rakitna | Foto: STA Foto: STA Novoletni pohod na Rakitno

Planinsko društvo Borovnica vabi na tradicionalni novoletni pohod na Rakitno. Pohodniki se bodo odpravili z vrha Zabočeva ali železniške postaje v Borovnici, na turistični kmetiji v Novakih pri Rakitni pa bo poskrbljeno za planinski čaj. Posebnost dneva bo organiziran novoletni skok v ledeno mrzlo rakiško jezero, ki bo poskrbel za dvig adrenalina in nepozabne spomine.

Ne zamudite – Novoletni pohod na Rakitno – Siol Dogodki

Kranjska Gora, Ana Bucik Jogan | Foto: Aleš Fevžer Foto: Aleš Fevžer Svetovni pokal v alpskem smučanju za ženske v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo znova prizorišče enega največjih zimskih športnih dogodkov pri nas – Audi FIS svetovnega pokala v alpskem smučanju za ženske. Na znameniti Podkorenski strmini se bodo najboljše smučarke sveta pomerile v veleslalomu in slalomu. Poleg napetih tekem obiskovalce čaka bogat spremljevalni program, pravo navijaško vzdušje in zimski praznik za vso družino.

Več na – Audi FIS svetovni pokal Kranjska Gora – Siol Dogodki

Pohod, čevlji, pohodniški čevlji | Foto: STA Foto: STA Gasparijev nočni pohod na Špičko

Če radi hodite ponoči, se lahko udeležite že tradicionalnega 25. Gasparijevega nočnega pohoda na Špičko. Pohodniki se bodo zbrali ob 19. uri pri spomeniku Maksima Gasparija v vasi Selšček in krenili na pot. Po končanem pohodu sledi še druženje ob toplih napitkih v vaškem kozolcu.

Ne spreglejte – Gasparijev nočni pohod na Špičko – Siol Dogodki

Opera La Traviata | Foto: STA Foto: STA Opera La Traviata

Vrhunsko operno doživetje prinaša Verdijeva La Traviata v režiji slovitega Huga de Ane. Pretresljiva zgodba o ljubezni, žrtvovanju in družbenih predsodkih tudi danes nagovarja z izjemno močjo. Razkošna scenografija in brezčasna glasba poskrbita za večer, ki bo navdušil tako poznavalce opere kot nove obiskovalce. Ogledate si jo lahko v Operi SNG Maribor.

Več na – Opera La Traviata – Siol Dogodki

Gledališče, predstava, gledališka predstava | Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Koncert Sv. treh kraljev dar

Turistično društvo Postojna vabi na koncert Sv. treh kraljev dar, na katerem bodo nastopili Ženska vokalna skupina Šmihel, priložnostni godalni sestav, pianistka Ana Dekleva ter solista Sara Sirnik in Benjamin Gorup. Koncert bo v Cerkvi sv. Štefana, vstopnine zanj pa ni.

Shrani dogodek – Koncert Sv. treh kraljev dar – Siol Dogodki

Miha in Matevž Hamo Šalehar | Foto: Jan Lukanović Foto: Jan Lukanović Glasbena komedija Brata

Miha in Matevž Šalehar - Hamo s svojo predstavo Brata ta konec tedna gostujeta v Bovcu. Leta odrov in medijskega življenja sta zlila v komično pripoved o bratskih odnosih, medijskih interpretacijah njunih življenj, prvih ljubeznih, rokenrolu, prvem spolnem odnosu, življenju, ki je bilo nekoč drugačno, in o tem, kdo je v resnici večji "frajer". Če vas zanima, kako slabo poje Mihi in zakaj Hamo nima pojma o ljubezni, ob tem pa ste lačni smeha, je to predstava za vas.

Več na – Glasbena komedija Brata – Siol Dogodki

SNG Maribor | Foto: STA , Foto: STA , Predstava Gospa ministrica

V Drami SNG Maribor si lahko ogledate kultno srbsko klasiko Gospa ministrica Branislava Nušića, komedijo značajev, ki je postavljena v okvir družbene satire. Zgodba o družbenem vzponu gospe Živke Popović razkriva brezčasne mehanizme, ki jih poganjajo nečimrnost, nevednost, pohlep, ignoranca in želja po družbeni potrditvi. Prejšnja gospodinja tako rekoč čez noč postane pomembna in vplivna dama, vsak njen korak pa je od zdaj premišljena in statusu primerna kalkulacija.

Ne zamudite – Gospa ministrica – Siol Dogodki

Lojze Slak | Foto: Mediaspeed Foto: Mediaspeed Večer Slakovih melodij

Na koncertni turneji Slakova glasba s podnaslovom To smo mi, prijatelji bodo znova zaživele Slakove melodije. Ta konec tedna se turneja ustavi v Šoštanju, kjer bodo odmevale pesmi, ki povezujejo srca in presegajo čas. Obeta se večer odlične Slakove glasbe in smeha do solz, na odru pa se bodo med drugim zvrstili Andrej Bergant, Rok Švab, Silvo Pliberšek in Ansambel Nemir.

Več na – Slakova glasba: To smo mi, prijatelji – Siol Dogodki
