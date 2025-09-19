Kaj boste izbrali? Buče velikanke, najboljšo kavo ali čisto pravi "drag race"?

Ta konec tedna se obeta lepo vreme, pravo babje poletje, in morda je to še zadnja letošnja priložnost za preživljanje prostega časa zunaj. Kaj boste počeli? Dogodki po celi Sloveniji so zbrani na tej povezavi , mi pa vam v navdih izpostavljamo nekaj najbolj zanimivih.

Foto: Maja Horvat/Mozirski gaj

V parku Mozirski gaj je čas za tradicionalno razstavo cvetja in buč, še posebej atraktivno pa bo od 20. septembra do 5. oktobra, ko ga bodo krasile buče velikanke. Tako kot vsako leto tudi letos pripravljajo tradicionalno Državno tekmovanje za najtežjo bučo, kjer bodo tudi tokrat poleg najtežje iskali še najlepšo in najdaljšo, tekmovalci pa bodo na tehtnico postavili tudi svoje lubenice. Tudi letos tekmovalce in predvsem zmagovalce čakajo lepe nagrade, prav vse udeležence pa ogled parka, okrepčilo in predvsem veliko zabave.

Foto: Ljubljana Coffee Festival

Ljubljana Coffee Festival, ki bo 20. in 21. septembra v ljubljanskem Mestnem muzeju, je največji kavni dogodek v Sloveniji in širše. Festival je postal osrednja platforma, kjer se domači in regionalni HoReCa sektor povezuje z svetovnimi strokovnjaki, raziskuje trende in odpira razprave o prihodnosti gostinstva, turizma in gastronomije. Z več kot 50 razstavljavci iz Slovenije in tujine bo festival razkril celoten spekter kulture tk. im. "specialty" kave – sezonske kave najvišje kakovosti.

Foto: Bike Park Pohorje

Bike Park Pohorje v Mariboru bo 20. in 21. septembra prvič gostil SloEnduro dogodek, ki se bo odvijal ta dva dni. Dogodek pod okriljem Sport club Grabit in BPP Maribor obeta edinstveno kolesarsko izkušnjo, kakršne Pohorje še ni gostilo. Dirka bo razdeljena med obe priljubljeni coni – Areh in Belvi, trasa bo vključevala tudi uporabo Pohorske vzpenjače, organizatorji pa tekmovalcem obljubljajo najboljše trail proge Pohorja. Na Pohorju za to priložnost pripravljajo povsem nove proge, ki bodo prvič preizkušene prav na tem dogodku. Zato organizatorji vabijo vse od navdušenih začetnikov do izkušenih tekmovalcev, da postanejo del zgodovinskega trenutka.

Foto: abl.si

Na letališče Lesce se v soboto vrača dogodek Head2Head Drag Race, ki je lani pritegnil več kot 10 tisoč obiskovalcev. Spet bo na sporedu "drag race", avtomobilski dvoboj, na katerem bo sodelovalo več kot 150 avtomobilov iz cele Evrope. Med njimi bodo močno predelani avti, ki so zelo, zelo hitri. Ob dvobojih bo na letališču Lesce tudi avtosrečanje, na katerega prihaja več kot 350 avtomobilov, od oldtimerjev in klasičnih, hot hatchev, predelanih, športnih in superšportnih avtov tako iz Slovenije kot iz tujine. Obeta se dan fotografiranja, druženja, avtomobilskih debat, dirkalnih simulatorjev, modelčkov avtov, dobre hrane in vrhunske pijače.

Foto: Visit Braslovče

V soboto bodo znova za nekaj stoletij nazaj zavrteli čas na gradu Žovnek, kjer prirejajo že 6. srednjeveški dan. Letos bodo celotni dogodek posvetili Veroniki Deseniški, ker letos obeležujemo 600-letnico njene smrti, na ogled bodo tudi srednjeveški tabori, bitke, prikazi orožij, plesni nastopi, predstave in celo zaključni ognjeni šov, obiskovalci pa se bodo lahko okrepčali v Žovneški kuhni s srednjeveško jedačo in osvežilno pijačo.

Foto: Marko Delbello Ocepek

Prvi koncert skupine Flirrt v Križankah bo sprehod čez skoraj tridesetletni opus, moderne zimzelenčke, kot so Romeo in Julija, Ko je ni, Ona, Jutranji striptis, Njena balada, Inja, Koga sanja, Poljubi me, Na peronu, 20 let nazaj in nove hite, ki so jih posneli v zadnjih letih. Skladbe boste v soboto lahko doživeli v razširjeni koncertni zasedbi in bogati odrski produkciji, gotovo bodo presenetili tudi s kakšnim prav posebnim gostom – predvsem pa bo v Križankah izšel osmi studijski album ene naših najplodnejših skupin.

Foto: STA

V Mariboru bo znova zadišalo po pivu in kulinaričnih dobrotah, saj prihaja PivoFest – mariborska različica Oktoberfesta. Na novi lokaciji, zgornji ploščadi na Mariborski tržnici (Vodnikov trg) se bo 19. in 20. septembra predstavila bogata ponudba vrhunskih piv, od klasičnih do najnovejših trendov v pivovarstvu. Festival ponuja priložnost za okušanje različnih pivskih stilov, od osvežilnih hmeljnih do kompleksnih temnih piv, ob spremljavi pestrega izbora kulinaričnih dobrot in drugih pijač, ki se odlično ujemajo s pivom.