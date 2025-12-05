Prvi konec tedna v decembru ponuja številne dogodke, ki vas bodo vpeljali v praznično dogajanje in poskrbeli, da bo začetek zadnjega meseca v letu še posebej čaroben. Medtem ko v številna slovenska mesta in kraje prihaja sv. Nikolaj, ki bo obdaril otroke, bodo v več dvoranah koncerti slovenskih in tujih glasbenikov. V Novem mestu bodo pomagali živalim, v ljubljanskem mestnem muzeju bodo prespali otroci, na Koroškem pa bodo podelili najvišja planinska priznanja. Vse dogodke tega konca tedna si oglejte na naši strani Siol Dogodki .

Foto: Ana Kovač

V središču Ljubljane bo tudi letos Miklavžev sprevod. Skupaj s parklji, angeli in vragi se bo Miklavž odpravil do Prešernovega trga, kjer bo nagovoril zbrane obiskovalce in simbolično odprl praznični december v mestu. Dogodek, ki ga spremljajo otroški smeh, svetlobni blišč in praznično vzdušje, velja za enega najbolj pričakovanih trenutkov v Ljubljani in pravo čarobno uverturo v veseli december.

Foto: Ana Kovač

Prihoda sv. Nikolaja se bodo razveselili tudi v Celju, kjer se bo na predvečer njegovega goda nad mestom zaslišal ropot. Prihajajo namreč parklji, ki bodo z glasnim kruljenjem in verigami preganjali vse zlo, Miklavž pa bo z darili razveselil otroke.

Foto: Gaja Hanuna

S prižigom lučk, prihodom Miklavža in odprtjem drsališča se bo na Glavnem trgu začel letošnji Advent v Novem mestu, ki decembra zgolj na glavno prizorišče prinaša več kot 60 dogodkov. Vrhunec prireditve, ki jo že peto leto zapored pripravlja Zavod Novo mesto v sodelovanju z Mestno občino Novo mesto, bo med 25. in 31. decembrom, ko se bodo na velikem odru zvrstili koncerti znanih slovenskih glasbenikov. Med drugim bodo nastopili Žan Serčič, Siddharta, Vlado Kreslin, Jan Plestenjak in številni drugi.

Foto: Shutterstock

V Novem mestu boste lahko pomagali živalim – in to na plesišču! Društvo za zaščito živali vabi na 7. disco boogie, kjer boste lahko zaplesali na ritme najboljšega disco boogieja, ki jih bosta vrtela dva DJ. Gre za dobrodelni dogodek, kjer vsak plesni korak pomeni več nasmejanih tačk, celoten izkupiček pa bo namenjen pomoči zapuščenim živalim.

Foto: Vid Ponikvar

Radio Aktual z največjim spektaklom doslej praznuje svoj 18. rojstni dan. Na odru se bo prvič zvrstilo kar 18 glasbenih gostov, praznovanje pa se bo začelo že pred dvorano Stožice z nastopi in srečanji z največjimi glasbenimi imeni. Aktualovci bodo obiskovalce popeljali skozi zgodovino dosedanjih koncertov, pod odrom pa bo lahko vsak podoživel svojo zgodbo zadnjih 18 let.

Foto: Urban Urbanc/Sportida

Planinska zveza Slovenije bo na Muti podelila svečane listine in spominske plakete najzaslužnejšim posameznikom slovenskega planinstva. Letos bodo podelili 11 svečanih listin in 21 spominskih plaket, priznanje častnega člana PZS pa bo prejel Bojan Pollak za življenjsko delo. Slavnostni govornik na prireditvi bo alpinist Ivan Kotnik, predstavnik zlate generacije slovenskega himalajizma, ki je leta 1975 osvojil Makalu.

Foto: STA

Mestni muzej Ljubljana se bo za eno noč spremenil v prizorišče skrivnosti srednjega veka. Otroci nad osem let bodo lahko raziskovali skrite kotičke muzeja in prisluhnili legendam, ki ponoči zaživijo čisto po svoje. Otroci potrebujejo le spalno vrečo, pižamo, copate, zobno ščetko in dobro voljo.

Foto: Mediaspeed

Na Miklavževem koncertu v mariborski dvorani Tabor bosta združila moči Dalmatinec Marko Škugor in slovenska glasbenica Helena Blagne, ki letos obeležuje 40-letnico svoje glasbene kariere. Obljubljata pester glasbeni večer, na katerem boste lahko slišali njune največje uspešnice.

Foto: STA

V prestolnico prihaja Aco Pejović, eden največjih glasbenih zvezdnikov Balkana, ki bo na Gospodarskem razstavišču pripravil nepozaben koncert. Priljubljen je zaradi svojih čustvenih balad, energičnih nastopov in uspešnic, ki že leta polnijo dvorane po vsej regiji. Njegova glasba povezuje generacije, vsak koncert pa spremeni v pravo glasbeno pravljico, polno čustev, plesa in dobre energije. Občinstvo v Ljubljani bo imelo priložnost slišati njegove največje hite, ki so zaznamovali zadnja desetletja, ter nove skladbe, ki osvajajo vrhove glasbenih lestvic.

Foto: Bojan Puhek

Istrski kantavtor Rudi Bučar bo v Ljubljani predstavil svoj novi album Kamen trn brin. Premierno ga je v celoti odigral že oktobra v oddaji Izštekani v studiu Vala 202, ki bi prvotno morala potekati v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma, a so koncert zaradi tehnične okvare takrat morali odpovedati. Zdaj bo koncert lahko izvedel. Program bo obogatil pogovor z voditeljem oddaje Izštekani Juretom Longyko.