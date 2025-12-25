Ko je že kazalo, da bo imel nesrečni deček pokvarjene božične praznike, se je s pomočjo Radia Capris in koprskega nogometnega kluba zgodba srečno končala. Deček se je domov vrnil z nasmehom na obrazu.

Začelo se je z zapisom njegove mame

Devetletniku so na poti iz šole starejši vrstniki ukradli žogo, kar ga je precej užalostilo. Ob tej neprimerni gesti pa so bili prizadeti tudi starši, predvsem njegova mama, ki je objavila zapis na družbenem omrežju. Ta je na koncu dosegel svoj namen.

"Apeliram na vse, ki ste bili danes na avtobusni postaji v Kopru pri banki med 14.40 in 15.00 ter ste morda opazili, da so fantku, staremu devet let, starejši fantje s kolesi ukradli nogometno žogo. Fantje so jo dobili v roke in ko naj bi jo sin zahteval nazaj, so mu rekli, da mu jo bodo dali. Ko pa se je začel približevati, so jo ucvrli kot tepci in žogo odnesli s sabo.

Sin je bil v šoku, ravno takrat pa je prišel njegov avtobus. V tistem trenutku ni vedel, kaj naj stori. Zelo mu je hudo, ker je žogo sploh odnesel v šolo. Še bolj pa ga boli, da je bil izigran. Vse, ki ste morebiti dogodek videli, vas lepo prosim za pomoč, da najdemo žogo, ki mu je zelo pri srcu. Lepo prosim, da se vzdržite neprimernih komentarjev. Sinu sem že sama povedala, kar mu gre."