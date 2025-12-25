Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Josip Iličić | Tudi Josip Iličić je osrečil mladega dečka. | Foto FC Koper

Tudi Josip Iličić je osrečil mladega dečka.

Foto: FC Koper

Na družbenih omrežjih se je razširila žalostna zgodba devetletnega dečka, ki so mu na poti domov starejši vrstniki ukradli žogo. Za zgodbo so izvedeli tudi pri NK Koper, kjer so se hitro odzvali, nesrečnega fanta pa je osrečil še legendarni Josip Iličić.

Ko je že kazalo, da bo imel nesrečni deček pokvarjene božične praznike, se je s pomočjo Radia Capris in koprskega nogometnega kluba zgodba srečno končala. Deček se je domov vrnil z nasmehom na obrazu.

Začelo se je z zapisom njegove mame

Devetletniku so na poti iz šole starejši vrstniki ukradli žogo, kar ga je precej užalostilo. Ob tej neprimerni gesti pa so bili prizadeti tudi starši, predvsem njegova mama, ki je objavila zapis na družbenem omrežju. Ta je na koncu dosegel svoj namen.

"Apeliram na vse, ki ste bili danes na avtobusni postaji v Kopru pri banki med 14.40 in 15.00 ter ste morda opazili, da so fantku, staremu devet let, starejši fantje s kolesi ukradli nogometno žogo. Fantje so jo dobili v roke in ko naj bi jo sin zahteval nazaj, so mu rekli, da mu jo bodo dali. Ko pa se je začel približevati, so jo ucvrli kot tepci in žogo odnesli s sabo.

Sin je bil v šoku, ravno takrat pa je prišel njegov avtobus. V tistem trenutku ni vedel, kaj naj stori. Zelo mu je hudo, ker je žogo sploh odnesel v šolo. Še bolj pa ga boli, da je bil izigran. Vse, ki ste morebiti dogodek videli, vas lepo prosim za pomoč, da najdemo žogo, ki mu je zelo pri srcu. Lepo prosim, da se vzdržite neprimernih komentarjev. Sinu sem že sama povedala, kar mu gre."

Pričakali so ga igralci in navijači

Po njenem zapisu so se zelo kmalu oglasili iz NK Koper in dečkovo mamo obvestili, da bi radi njenemu nesrečnemu sinu podarili žogo s podpisi prve ekipe. Po dogovoru so mladega ljubitelja nogometa na sredini igrišča na Bonifiki pričakali nogometaši in tudi navijači koprskega kluba. Manjkal ni niti legendarni Josip Iličić, prvi zvezdnik koprske ekipe. 37-letnik je dečku podaril žogo in ga pozneje presenetil še z dodatnimi darili.

S to lepo gesto so pri NK Koper pokazali, da nogomet ni le igra, ampak veliko več …

NK Koper Josip Iličić Prva liga Telemach
