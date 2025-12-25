Policija išče roparja. Ste ju morda videli?

Neznanca sta v sredo okoli poldneva na območju Šiške v Ljubljani oropala prodajalno. Zaposleno sta odrinila in iz blagajne ukradla denar, pri čemer po do zdaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan. Policisti storilca, ki sta s kraja pobegnila peš, še iščejo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Oba storilca sta po podatkih policije moška. Prvi je visok okoli 170 centimetrov, obut je bil v črne športne čevlje, nosil pa je športne hlače sive ali temnoolivne barve, temnomodro jopo in črn brezrokavnik s kapuco.

Drugi je visok okoli 180 centimetrov in neobrit. Obut je bil v zelene športne čevlje, oblečen pa v temnejše športne hlače in črno zimsko bundo, na glavi je imel črno kapo.

Policisti po ogledu kraja kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.