Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Četrtek,
25. 12. 2025,
11.11

Osveženo pred

1 ura, 19 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51

Natisni članek

Natisni članek
Maribor Slovenija policija ropar

Četrtek, 25. 12. 2025, 11.11

1 ura, 19 minut

Policija išče roparja. Ste ju morda videli?

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,51
Ropar, tat, kraja, vlom | Oba storilca sta po podatkih policije moška. Fotografija je simbolična. | Foto Shutterstock

Oba storilca sta po podatkih policije moška. Fotografija je simbolična.

Foto: Shutterstock

Neznanca sta v sredo okoli poldneva na območju Šiške v Ljubljani oropala prodajalno. Zaposleno sta odrinila in iz blagajne ukradla denar, pri čemer po do zdaj znanih podatkih ni bil nihče poškodovan. Policisti storilca, ki sta s kraja pobegnila peš, še iščejo, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Oba storilca sta po podatkih policije moška. Prvi je visok okoli 170 centimetrov, obut je bil v črne športne čevlje, nosil pa je športne hlače sive ali temnoolivne barve, temnomodro jopo in črn brezrokavnik s kapuco.

Drugi je visok okoli 180 centimetrov in neobrit. Obut je bil v zelene športne čevlje, oblečen pa v temnejše športne hlače in črno zimsko bundo, na glavi je imel črno kapo.

Policisti po ogledu kraja kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.

Louvre, Pariz, muzej, Francija, policija, rop
Novice Tatovi kronskih draguljev iz Louvra pobegnili le pol minute pred prihodom policije
Louvre
Novice V Franciji aretirali še štiri osebe, domnevno povezane s krajo draguljev iz Louvra
Slovenska policija
Novice Neznanec oropal prodajalno v Mostah
rop, zlatarna, streljanje, ropar, policija, BiH
Novice Rop zlatarne: to je trenutek streljanja na pobegle roparje #video
Maribor Slovenija policija ropar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.