Kalifornija neurje

Strašno božično neurje v južnem delu Kalifornije: razglašene izredne razmere. Najhujše šele prihaja!

Poplave Kalifornija | Na jugu Kalifornije je neurje že povzročilo poplave in zemeljske plazove, močan veter je ruval drevesa, več tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike. | Foto Reuters

Na jugu Kalifornije je neurje že povzročilo poplave in zemeljske plazove, močan veter je ruval drevesa, več tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike.

Foto: Reuters

Za Los Angeles in večji del južne Kalifornije so v sredo veljala opozorila pred poplavami in zemeljskimi plazovi, potem ko je območje zajelo eno najhujših božičnih neurij v zadnjem času. Prvič je sicer močno deževalo že v noči na torek, v sredo pa so se padavine nadaljevale, poročajo ameriški mediji.

"Pričakujemo hude, obsežne poplave. Ogrožena so življenja in premoženje," je sporočila Nacionalna vremenska služba (NWS).

Več tisoč ljudi brez elektrike 

Na jugu Kalifornije je neurje medtem že povzročilo poplave in zemeljske plazove, močan veter je ruval drevesa, več tisoč ljudi pa je ostalo brez elektrike. V Los Angelesu so evakuirali prebivalce iz več kot 200 domov. Nevarnost plazov je posebej velika na območjih mesta, ki so jih v začetku leta opustošili obsežni požari.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je v sredo za Los Angeles, San Diego in nekatera druga okrožja razglasil izredne razmere.

Nevihto sicer poganja atmosferski tok, znan kot ananas ekspres, ki vlago iz tropskega podnebja Havajev prinaša na zahodno obalo ZDA. NWS opozarja, da bo ponekod v južni Kaliforniji od srede do petka padlo več kot 30 centimetrov dežja.

