Strmoglavilo je ameriško letalo F-16C #video

Ameriške zračne sile so sporočile, da je v sredo popoldne v Kaliforniji strmoglavilo letalo F-16C Fighting Falcon, ki je pripadalo akrobatski letalski skupini ameriških letalskih sil Thunderbirds, poroča The War Zone.

"3. decembra se je pilot akrobatske letalske skupine Thunderbirds med vadbeno misijo nad nenadzorovanim zračnim prostorom v Kaliforniji varno kapituliral iz letala F-16C Fighting Falcon," je sporočil urad za odnose z javnostmi 57. polka.

Pilota so odpeljali v bližnjo bolnišnico, kjer prejema zdravniško oskrbo. "Njegovo stanje je stabilno," so še sporočili iz 57. polka.

Fotografije in posnetki strmoglavljenja prikazujejo pilota, ki je s padalom varno pristal v bližini strmoglavljenja letala.

Pristojne službe incident še preiskujejo.