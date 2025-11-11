Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sa. B., STA

Torek,
11. 11. 2025,
20.48

Kalifornija Donald Trump podnebne spremembe podnebna konferenca COP30

Torek, 11. 11. 2025, 20.48

31 minut

Podnebna konferenca ZN

Guverner Kalifornije ostro kritiziral Trumpa

Sa. B., STA

Donald Trump | Trump je septembra v Generalni skupščini ZN odmevno zatrdil, da so podnebne spremembe velika prevara, njegova vlada pa od januarja sproti odpravlja ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ki so jih uvajale prejšnje demokratske vlade. | Foto Reuters

Trump je septembra v Generalni skupščini ZN odmevno zatrdil, da so podnebne spremembe velika prevara, njegova vlada pa od januarja sproti odpravlja ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ki so jih uvajale prejšnje demokratske vlade.

Foto: Reuters

Guverner Kalifornije Gavin Newsom je danes na podnebni konferenci ZN (COP30) v brazilskem Belemu ostro kritiziral predsednika ZDA Donalda Trumpa in svetu zagotovil, da se bodo ZDA med naslednjo demokratsko vlado vrnile k resnim prizadevanjem proti podnebnim spremembam, poročajo agencije.

Trump je septembra v Generalni skupščini ZN odmevno zatrdil, da so podnebne spremembe velika prevara, njegova vlada pa od januarja sproti odpravlja ukrepe za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, ki so jih uvajale prejšnje demokratske vlade.

"To je gnusoba"

"To je moralna obveznost, to je gospodarski imperativ, to je oboje – in to je gnusoba, da se je (Trump, op. p.) ne le enkrat, ampak dvakrat umaknil iz sporazuma," je Newsom odgovoril na vprašanje agencije AFP. | Foto: Reuters "To je moralna obveznost, to je gospodarski imperativ, to je oboje – in to je gnusoba, da se je (Trump, op. p.) ne le enkrat, ampak dvakrat umaknil iz sporazuma," je Newsom odgovoril na vprašanje agencije AFP. Foto: Reuters V Braziliji je vodja gospodarsko najmočnejše in glede na število prebivalcev največje zvezne države ZDA, ki bi bila sama po sebi četrta najmočnejša gospodarska država sveta, obljubil, da bo naslednji demokratski predsednik ZDA vrnil k Pariškemu podnebnemu sporazumu brez obotavljanja. "To je moralna obveznost, to je gospodarski imperativ, to je oboje – in to je gnusoba, da se je (Trump, op. p.) ne le enkrat, ampak dvakrat umaknil iz sporazuma," je Newsom odgovoril na vprašanje agencije AFP.

Ob sedanji ameriški zvezni vladi ukrepanje proti podnebnim spremembam ostaja v rokah zveznih držav in velikih mest v ZDA, vendar večinoma le tistih, ki imajo demokratske vlade, saj republikanci sledijo Trumpovemu zgledu. Newsomova Kalifornija in druge demokratske države so v sodnih sporih s Trumpovim Washingtonom, ki jim ukrepanje poskuša preprečiti. Newsom je v Belemu podpisal podnebni sporazum z nemško zvezno deželo Baden-Württemberg in Kalifornijo.

