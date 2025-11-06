V okviru 30. podnebne konference ZN (COP30), v ospredju katere bodo razprave o krepitvi zavez držav glede zniževanja izpustov toplogrednih plinov, se danes v Belemu v Braziliji začenja vrh voditeljev. Slovenijo bo na dogodku zastopala zunanja ministrica Tanja Fajon, ki bo danes podala tudi nacionalno izjavo.

Vrh voditeljev, ki bo potekal še v petek, sicer vsako leto predstavlja uvodni dogodek podnebnih konferenc ZN ter za države podpisnice pariškega sporazuma in okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah predstavlja priložnost za izpostavitev prednostih nalog in konkretnih zavez ter ukrepov glede izpolnjevanja ciljev pariškega sporazuma. Ključni med temi je ohranitev omejitve globalnega segrevanja na 1,5 stopinje Celzija.

Prav uspešnost držav pri izpolnjevanju te zaveze, sprejete pred desetletjem v Parizu, bo tudi ena od osrednjih točk letošnje podnebne konference, ki se začenja v ponedeljek, uradni konec pa je predviden 21. novembra.

V skladu s pariškim podnebnim sporazumom mora namreč skoraj 200 držav podpisnic vsakih pet let predložiti nove cilje za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov oziroma t. i. nacionalno določene prispevke, ki morajo biti ambicioznejši od prejšnjih zavez. Na dnevnem redu podnebnega vrha v Braziliji bodo zaveze do leta 2035.

Poudarek na povečanju svetovnih ambicij

Barve Slovenije bo na vrhu voditeljev letos zastopala ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, ki bo danes popoldne po srednjeevropskem času podala tudi nacionalno izjavo, v petek pa sodelovala na panelu o energetskem prehodu.

Kot so poudarili na ministrstvu za zunanje zadeve, bodo voditelji v okviru plenarnega zasedanja ponovno spodbudili k povečanju svetovne ambicije na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe ter k mobilizaciji ustreznega podnebnega financiranja za izvajanje teh ukrepov. Med drugim bodo predstavili svoje poglede na pričakovane zaključke konference, ki bodo omogočili ustrezno ambicijo za doseganje dolgoročnih globalnih podnebnih ciljev.

Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva na dogodku skupno pričakuje okoli 60 voditeljev držav, kar je manj kot v preteklih letih. Udeležbo na vrhu so med drugim potrdili voditelji Nemčije, Združenega kraljestva, Nizozemske, Norveške, Kolumbije in Čila. Kitajska pa je sporočila, da bo predsednika Ši DŽinpinga zastopal podpredsednik Ding Šuešjang.

Med udeleženci dogodka zagotovo ne bo ameriškega predsednika Trumpa, ki je ZDA ob začetku nastopa drugega mandata že drugič umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma, vse od tedaj pa si aktivno prizadeva za spodbujanje izkoriščanja fosilnih goriv.

So pa k slabši in manj ugledni udeležbi voditeljev letos med drugim prispevali tudi izzivi s kaotično organizacijo konference v mestu sredi Amazonije, ki ji primanjkuje primernih hotelskih nastanitev. Zaradi tega je bilo brazilsko predsedstvo v zadnjih mesecih deležno pozivov k prestavitvi konference na drugo lokacijo, v kar pa ni želelo privoliti.

