Avtorji:
K. M., STA

Sreda,
17. 12. 2025,
6.24

Sreda, 17. 12. 2025, 6.24

Trump ukazal blokado vseh tankerjev pod sankcijami v Venezueli

Donald Trump | Venezuela je država z največjimi naftnimi rezervami na svetu in Trump bi lažje dobil dostop do nje, če bi bil Maduro odstavljen z oblasti. | Foto Guliverimage

Venezuela je država z največjimi naftnimi rezervami na svetu in Trump bi lažje dobil dostop do nje, če bi bil Maduro odstavljen z oblasti.

Foto: Guliverimage

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek ukazal blokado vseh tankerjev v Venezueli, ki so pod sankcijami, s čimer povečuje pritisk na predsednika Nicolasa Madura, potem ko je ameriška obalna straža prejšnji teden že zasegla enega od tankerjev, poročajo ameriški mediji.

Trump je novico naznanil na svojem družbenem omrežju Truth Social in zatrdil, da Venezuela uporablja nafto za financiranje trgovine z mamili in drugih kaznivih dejanj.

"Venezuela je popolnoma obkrožena z največjo armado, ki je bila kdajkoli zbrana v zgodovini Južne Amerike. Ta se bo le še večala, šok za njih pa bo takšen, kakršnega še niso doživeli - dokler se v ZDA ne vrnejo vsa nafta, zemljišča in druga premoženja, ki so nam jih prej ukradli," je objavil Trump.

Objava po poročanju CNN pomeni, da kopičenje ameriške vojske okrog Venezuele in grožnje niso povezane z bojem proti mamili, kot je to doslej trdila Trumpova vlada.

Venezueli so sankcije naložili že leta 2005

Venezuela je država z največjimi naftnimi rezervami na svetu in Trump bi lažje dobil dostop do nje, če bi bil Maduro odstavljen z oblasti. Dostop do venezuelske nafte ima trenutno le ameriška družba Chevron, ki plačuje velik delež od dobička venezuelski državni naftni družbi PDVSA.

Ameriška podjetja so do 70. let prejšnjega stoletja obvladovala venezuelsko nafto, nakar je Caracas to industrijo podržavil.

Ameriška vlada je Venezueli naložila sankcije že leta 2005, prva Trumpova vlada pa je leta 2019 dejansko blokirala ves izvoz surove nafte preko PDVSA v ZDA.

Trumpov naslednik in predhodnik Joe Biden je podjetju Chevron leta 2022 dal dovoljenje za delovanje v Venezueli v okviru prizadevanj za znižanje cen bencina. Trump je to dovoljenje marca preklical, vendar ga je kasneje ponovno izdal pod pogojem, da nobeni prihodki ne gredo Madurovi vladi.

Trump: Sledili bodo tudi napadi na kopnem 

Trumpova vlada je septembra začela napadati čolne, osumljene prevoza mamil v Karibih, predsednik pa je večkrat poudaril, da bodo kmalu sledili tudi napadi na kopnem.

Vlada je operacijo v glavnem predstavljala kot boj proti trgovini z mamili, vendar je revija Vanity Fair v torek objavila intervju z vodjo Trumpovega kabineta Susan Wiles, ki je priznala, da gre za pritisk na Madura, naj odstopi.

Republikanski senator Lindey Graham je v torek na zaslišanju obrambnega ministra Peta Hegsetha zatrdil, da so napadi ZDA na čolne povsem zakoniti, sam bi pa obžaloval, če se bo vse skupaj končalo tako, da bo Maduro še vedno na oblasti.

Venezuelska vlada je Trumpov ukrep v odzivu označila za groteskno grožnjo in iracionalno potezo. Ameriškega predsednika so obtožili kršenja mednarodnega prava, svobodne trgovine in svobodne plovbe ter dodali, da je Trump razkril svoje prave namene polastitve dobrin Venezuele.

